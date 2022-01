Reconstituição da morte de Kézia Stefany é suspensa por falta de energia em apartamento

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) iniciou na tarde desta segunda-feira (3) a reconstituição da morte de Kezia Stefany da Silva Ribeiro, 21 anos, assassinada em outubro de 2021. Kezia foi morta depois de levar um tiro disparado pelo então namorado, o advogado criminalista José Luiz de Britto Meira Júnior.

A ação desta segunda, no entanto, ficou limitada à parte externa do condomínio Terrazzo Rio Vermelho, no bairro do Rio Vermelho. Por volta das 18h, quando seria iniciada a reprodução simulada na parte interna do apartamento do advogado, onde ocorreu o disparo, a operação foi interrompida por falta de energia elétrica no imóvel. O apartamento estava fechado desde o mês de outubro. Em nota, a PC afirmou que “a perícia será realizada posteriormente em uma nova data”.

Disparo que matou Kezia Stefany aconteceu dentro do apartamento (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

José Luiz de Britto Meira Júnior participou da reconstituição. Após a finalização da ação, ele foi reconduzido ao Batalhão de Choque da Polícia Militar, em Lauro de Freitas, onde está preso. A defesa do advogado diz que ele baleou Kezia durante uma discussão, de maneira acidental.

Relembre o caso

Moradores do condomínio Terrazzo Rio Vermelho, no bairro do Rio Vermelho, onde a jovem foi baleada na madrugada do domingo (17), e acabou morrendo, relataram à polícia terem ouvido gritos vindos do apartamento onde mora o advogado criminalista.

Em denúncia feita à polícia, ainda durante aquela madrugada, moradores contaram ter visualizado um homem arrastando uma mulher desacordada pelos corredores, deixando um rastro de sangue no caminho. Antes disso, houve disparos de arma de fogo no local, ainda conforme relatos de testemunhas feitos pouco antes da 4h.

Localizado na Rua Barro Vermelho, o condomínio é uma construção à beira-mar, com vista e saída para a badalada Praia do Buracão, e possui segurança 24h, piscina, salão de jogos, spa fitness com jacuzzi, sauna e outros espaços de serviço e lazer.



Paula Fróes/CORREIO Paula Fróes/CORREIO Paula Fróes/CORREIO Paula Fróes/CORREIO