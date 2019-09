Record inicia gravações de A Fazenda 11 e lista de participantes é revelada; veja

A décima primeira edição do reality "A Fazenda" irá começar na próxima terça-feira (17), às 22h30. De acordo com o site Notícias da TV, as gravações da atração da Record começaram na manhã festa segunda-feira (16) em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

A lista dos participantes vazou na noite de domingo, no Instagram do colunista Thiago Rocha. A Record não confirmou a lista, mas a divulgação das informações causou uma pequena crise nos bastidores da emissora. O Notícias da TV ainda afirma que a emissora trabalhava com 18 nomes para 16 vagas, no caso de uma eventual substituição de última hora.

Veja abaixo a lista de participantes: