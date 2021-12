Recorde: Codeba movimenta mais de 12 mil toneladas de cargas nos últimos 11 meses

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) completou um total de 12.202.221 toneladas movimentadas nos últimos 11 meses de 2021, maior volume anual já registrado pela companhia, superando o recorde anual anterior de 11,8 milhões de toneladas, correspondente a toda a movimentação registrada ao longo do ano de 2017.

Entre janeiro e novembro deste ano, o faturamento acumulado da Codeba superou em 27% o total registrado no mesmo período de 2020; e as movimentações de cargas aumentaram 15%. O ritmo de crescimento supera expectativas e cria estabilidade na performance dos portos organizados baianos.

Durante o mês de novembro, os portos da companhia movimentaram 1.079.462 toneladas, 10,65% a mais que no ano anterior. O aumento de 22,52% na performance do Porto de Salvador foi destaque, puxado pela alta das operações com granéis sólidos, cargas gerais e a movimentação de contêineres. No Porto de Aratu-Candeias o destaque é para a importação de fertilizantes, registrando alta de 77,02%. Já em Ilhéus, o crescimento de 181% foi decorrente das negociações com níquel e madeira.