Recuperado de contusão, Lazaroni está à disposição do Vitória

O Vitória ganhou um reforço para a estreia no quadrangular final da Série C do Brasileiro, domingo (21), às 16h, contra o Paysandu, no Barradão. Recuperado de contusão, o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni finalizou a fase de transição e voltou nesta quarta-feira (17) a treinar com o grupo.

Titular em seis das oito partidas comandadas pelo técnico João Burse, Lazaroni desfalcou o time na rodada passada, quando o Leão garantiu classificação à segunda fase do torneio nacional ao vencer o Brasil de Pelotas, por 3x1. Na ocasião, Sánchez o substituiu.

O treino realizado pelo elenco rubro-negro esta manhã foi fechado à imprensa e dedicado a montar as estratégias para o confronto com o Paysandu. Houve exibição de um vídeo com análise dos últimos jogos do time paraense, além de atividade tática.

Lazaroni não é o único reforço do Vitória para a estreia no quadrangular. Após suspensão, o goleiro Dalton, o volante Léo Gomes e o atacante Dinei estão novamente à disposição. Os dois primeiros são titulares e foram substituídos por Yuri Sena e João Pedro, respectivamente.

Além do Paysandu, o Vitória também vai enfrentar Figueirense e ABC nesta fase decisiva. Serão jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Além disso, os líderes de cada um se enfrentarão para decidir o campeão. A outra chave conta com Mirassol, Volta Redonda, Botafogo-SP e Aparecidense.

DE VOLTA À TOCA

O atacante Luan Silva, 23 anos, se reapresentou ao Vitória após retornar de empréstimo ao Palmeiras. Ele não joga desde 2020 em função de lesões. O jogador revelado nas categorias de base da Toca do Leão passará por avaliação médica e física. De acordo com o clube, após essa etapa ser finalizada, diante do parecer de ambos os departamentos, a diretoria rubro-negra definirá o futuro do atleta, que tem contrato em vigor com o Vitória até o final de 2023.