Recuperado de lesão, Marcelo Benítez vira opção para o Vitória

Titular da lateral esquerda do Vitória na reta final do ano passado, o argentino Marcelo Benítez é opção para o técnico Marcelo Chamusca pela primeira vez na temporada. Recuperado de uma lesão na coxa, ele treinou normalmente com o grupo nessa segunda-feira (18) e está à disposição para o jogo de domingo (24), contra o Juazeirense, às 17h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pelo Campeonato Baiano.

Como se machucou durante a pré-temporada, Benítez ainda não entrou em campo esse ano. A última partida dele foi no dia 25 de novembro do ano passado, quando o Vitória empatou em 0x0 com o Grêmio, no Barradão, e teve o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro confirmado.

Benítez terá toda a semana para se entrosar, já que o Vitória só vai entrar em campo no domingo. “Desde a pré-temporada é a primeira semana que a gente vai ter para poder trabalhar. É uma semana importante e a gente sabe que precisa melhorar. A gente vai focar bastante essa semana para poder consertar os erros e, no domingo, fazer um grande jogo contra a Juazeirense”, afirmou o goleiro Ronaldo.