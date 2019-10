Recuperado, Nino Paraíba pode voltar ao Bahia contra o Ceará

O técnico Roger Machado deve ganhar um grande reforço para montar o time do Bahia que encara o Ceará, na próxima segunda-feira (21), às 19h30, no estádio de Pituaçu, pela 27ª rodada do Brasileirão. Recuperado das dores na panturrilha, o lateral Nino Paraíba iniciou a fase de transição para o campo e deve ficar à disposição do treinador.

Nesta quinta-feira (17), Nino treinou na academia do Fazendão. A tendência é a de que o lateral participe da atividade desta sexta-feira (18), quando o elenco se reapresenta após vencer o Grêmio por 1x0, em Porto Alegre.

Já o lateral-esquerdo Moisés, com uma lesão muscular na coxa, fez tratamento no departamento médico nesta quinta-feira e dificilmente terá condições de entrar em campo contra o time cearense.

Com 41 pontos, o Bahia está na sétima colocação do Brasileirão com a mesma pontuação do Grêmio, sexto colocado e primeiro dentro da zona de classificação para a Libertadores. O tricolor é superado pelo time gaúcho no saldo de gols.