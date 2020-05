Recuperados após contaminação pela covid-19 não foram mais reinfectados

Pessoas que se recuperaram do novo coronavírus após atestarem positivo para a doença não foram reinfectadas, segundo a líder técnica da OMS (Organização Mundial da Saúde), Maria van Kerkhove. Em entrevista ao programa Andrew Marr Show, da TV britânica BBC, ela disse que os testes estão reagindo com células mortas que surgem durante o processo de cicatrização dos pulmões.

“Não são vírus ativos, não é reinfecção, nem reativação”, disse. A líder técnica pontuou que os cientistas ainda não têm certeza se doentes que foram curados e criaram os anticorpos estão imunizados, muito menos qual a potência da imunidade e por quanto tempo ela dura.

Ainda de acordo com Maria van Kerkhove, os resultados positivos em pessoas já curadas acontecem porque os testes do tipo PCR, ou moleculares, analisam o material genético do coronavírus. O material genético do vírus presente nas células mortas do pulmão que são expelidas depois pelos pacientes acabam sendo detectadas no processo.