Recuperados de covid-19, Wallace, Carlos e Van treinam na Toca

Pela primeira vez após a eliminação no Campeonato Baiano, o Vitória conseguiu reunir na Toca do Leão todos os jogadores do elenco principal. Recuperados de covid-19, Wallace, Carlos e Van voltaram a treinar nesta quinta-feira (20).

O capitão Wallace foi o único a ir para o campo, mas apenas correu em volta do gramado. Carlos e Van se juntaram a ele para um trabalho na academia de musculação.

O único jogador que ainda está afastado por ter contraído coronavírus é o atacante Aníbal Vega, que passará a integrar o time de aspirantes para a disputa do campeonato brasileiro da categoria.

Apesar de estar em tratamento no clube, o volante Guilherme Rend ainda se recupera de lesão e, portanto, não está à disposição do técnico Rodrigo Chagas.

O elenco rubro-negro volta a treinar na manhã de sexta-feira (21) visando o primeiro confronto na Série B do Brasileiro. O Vitória estreia contra o Guarani, no dia 28, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Recém-chegado à Toca do Leão, o lateral direito Gabriel Inocêncio, ex-São Bento, está fora dos planos no início do torneio. Com uma lesão de menisco, ele teve a cirurgia agendada para sexta-feira.