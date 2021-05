Recuperados de covid-19, Ygor Catatau e Samuel voltam aos treinos

O técnico Rodrigo Chagas voltou a ter dois atacantes à disposição na Toca do Leão. Nesta terça-feira (18), Samuel e Ygor Catatau voltaram aos treinos após se recuperarem de covid-19. Assim como eles, o assistente técnico Ricardo Amadeu e o preparador físico Ednilson Sena também estão curados e de volta às atividades.

Ainda estão afastados por terem contraído coronavírus os zagueiros Wallace e Carlos, o lateral direito Van e o atacante Aníbal Vega. Antes integrantes do elenco principal, Carlos e Aníbal agora fazem parte da equipe que vai disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Nesta terça-feira, o elenco rubro-negro passou por novos exames para diagnosticar covid-19. Depois, o técnico Rodrigo Chagas comandou uma série de trabalhos táticos para treinar os setores ofensivo e defensivo. Na manhã de quarta-feira (19), o grupo volta a treinar.

O Vitória estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo dia 28, às 19h, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.