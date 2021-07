Rede D'Or compra hospital em Feira de Santana

A Red D’Or São Luiz firmou um contrato de compra e venda para aquisição do Hospital Santa Emília. A compra foi realizada por meio da afiliada Hospital Esperança e somou R$ 201,2 milhões.



O Santa Emília é uma maternidade e hospital geral de referência na cidade de Feira de Santana, estado da Bahia, contando com 109 leitos já com a expansão de 35 leitos em andamento, com capacidade para expansão futura de mais 115 leitos, chegando ao total de 224 leitos.



Feira de Santana é a segunda maior cidade do estado da Bahia, com o maior PIB do interior do Nordeste.



O fechamento da operação está sujeito a verificação de determinadas condições usuais.



A previsão de EBITDA para o Santa Emília é de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais) no ano de 2022, com parte das sinergias incorporadas, o que representa um múltiplo Valor de Firma/EBITDA de 7,5x.



“A Operação reforça o compromisso da Companhia com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo, com o ingresso em novos mercados”, afirma a nota enviada à imprensa.

