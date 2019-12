Rede FTC cria programa que aperfeiçoa ensino nas áreas de Saúde e Direito

Criar um ambiente propício para o aprendizado, respaldada pelo o que há de mais inovador e tecnológico, aliando teoria e prática. Este é o objetivo da Rede FTC com o desenvolvimento do Programa Parcerias de Excelência, inaugurado este ano como um dos seus maiores diferenciais no ensino superior. A formação dos alunos nas áreas da Saúde e do Direito conta com ferramentas avançadas, fruto de convênios com empresas e instituições que são referência.

“Sou entusiasta de parcerias, elas agregam, trazem benefícios mútuos e promovem a evolução dos envolvidos, em especial na formação do profissional médico que a cada dia é chamado a desenvolver competências multidisciplinares na área de gestão, empreendedorismo, liderança, noções jurídicas. Com essas parcerias, os resultados aparecem mais rapidamente. Ou seja, qualifica-se melhor o futuro médico para lidar com o mercado de trabalho”, ressalta Lilamanie Pardinho, aluna de Medicina e presidente da Liga de Neurocirurgia.

A aluna da FTC Lilamanie Pardinho entre os professores convidados do ITC Orlando Maia e José Alberto Landeiro (Fotos: Divulgação)

Graças às parcerias de excelência, os estudantes dos cursos de Saúde contam com dois institutos instalados dentro da universidade: o de Odontologia das Américas (IOA), voltado para a prática dos procedimentos da Odontologia; e o de Treinamento em Cadáveres (ITC), primeiro do Brasil a oferecer a metodologia americana de treinamento de técnicas cirúrgicas em cadáveres frescos. O método preserva as características do corpo humano vivo, o que permite aos estudantes treinarem situações muito próximas da realidade do dia a dia.

André Nazar, coordenador geral do curso de Medicina, salienta que a FTC oferece aos discentes uma maior preparação para atuar em situações de urgência e emergência de uma forma mais segura e assertiva. Para isso, são disponibilizadas técnicas e metodologias inovadoras de aprendizagem, como robôs que simulam pacientes em diversas situações de riscos, simulação em CTI e mesa anatômica em 3D com simuladores para procedimentos cirúrgicos complexos. “Buscamos oferecer a oportunidade de educação continuada, sobretudo, na área de saúde que exige novos conhecimentos”, comenta Nazar.

Rede FTC traz a Salvador metodologia de técnicas cirúrgicas em cadáveres frescos

Setor público

Segundo o coordenador, além de empresas privadas, a FTC também firmou parceria de excelência com o poder público. Da aproximação com o município de Salvador surgiram quatro programas de residência médica credenciados pelo MEC para serem executados em hospital municipal. Outra parceria é com a FioCruz, que garante o funcionamento de um laboratório e a publicação de artigos por alunos em revistas científicas conceituadas. E ainda: estão em andamento a implantação de um mestrado com quatro linhas de pesquisa e programas de intercâmbio com universidades americana e portuguesa.

A tecnologia aplicada à saúde tem sido uma das prioridades da rede, que firmou convênio com a IBKL, desenvolvedora da plataforma utilizada nos laboratórios de prática hiper-realista implementados na FTC Salvador. A instituição oferece também acesso à plataforma Sanar, startup baiana voltada para educação continuada na área de Saúde. Um dos fundadores, Leandro Lima, gestor para universidades, explica que o Sanar funciona como a Netflix. Trata-se de um serviço por assinatura e a pessoa escolhe os conteúdos que deseja ver. A FTC disponibiliza o conteúdo como um material de suporte. “Após as aulas, por exemplo, eles podem acessar a plataforma no desktop ou pelo celular para pesquisar, assistir a conteúdos curtos, que duram de 10 a 15 minutos. É uma forma inovadora de se conectar com esse novo estudante e tornar o aprendizado algo mais gostoso”, explica.

Laboratório hiper-realista

Brasil jurídico

Os alunos de Direito, por sua vez, são beneficiados por uma parceria que tem feito a diferença na aprovação do Exame da Ordem. A Rede FTC se uniu ao Brasil Jurídico, instituição responsável pela produção de conteúdos didáticos arrojados e de excelência, com métodos e recursos modernos para concursos públicos, exame da OAB e aperfeiçoamento profissional, indispensáveis aos estudantes e operadores do Direito.

Os resultados surpreendem: no 30º Exame da OAB, divulgado recentemente, todas as unidades da rede tiveram índices de aprovação superior à média das IES privadas, que é de 17,96%. Para se ter uma ideia, a FTC Conquista alcançou 41,9% de aprovação, mais que o dobro da média - dados oficiais da OAB. “Através da parceria iniciada em março de 2019, os alunos de Direito de todas as unidades da Rede FTC recebem gratuitamente o curso preparatório completo para o Exame de Ordem”, destaca Francisco Fontenele, diretor do Brasil Jurídico e consultor da Rede FTC para os cursos de Direito.

Todas as unidades da FTC tiveram índices de aprovação superior à média das IES privadas no 30ª Exame da OAB

De acordo com Fontenele, “é prioridade da diretoria da Rede FTC tornar os cursos de graduação em Direito referência nacional e, para tanto está promovendo aprimoramentos e implementando inovações que são essenciais em um cenário de profundas e constantes modificações, principalmente com o advento de novos ramos, rumos, tecnologias e a aplicação da inteligência artificial, que cada vez mais fazem parte do cotidiano das profissões jurídicas”, salienta.

Coordenadora do curso de Direito na FTC Conquista, Danielle Miranda ressalta que a chegada do Brasil Jurídico não só elevou os números de aprovação, por conta da melhor preparação dos alunos, como também “possibilitou aos professores acesso a cursos importantes para sua atualização”.

