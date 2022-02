Rede Mater Dei compra Hospital Emec, em Feira de Santana, por R$ 205,9 milhões

A rede Mater Dei está comprando 95% do Hospital Emec, tradicional hospital de Feira de Santana. Com o negócio, a rede pretende criar um hub de saúde a partir de Salvador, onde está construindo um hospital com 370 leitos, e deve ser inaugurado no em 1º de maio de 2022.

Segundo o NeoFeed, site especializado em negócios, a Mater Dei avaliou o Emec em R$ 205,9 milhões, incluindo o imóvel, do qual será descontado o endividamento líquido. O múltiplo da transação é de R$ 1,37 milhão por leito.

Inaugurado em 1963, o EMEC é um hospital geral de alta complexidade com mais de 40 especialidades. Possui atualmente 126 leitos operacionais (incluindo 30 UTIs) e plano de expansão para um total de 150 leitos operacionais decorrente de realocação de áreas. Em 2021, sua receita líquida foi de R$ 131 milhões.