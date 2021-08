Rede Municipal de Feira retoma aulas presenciais na próxima segunda-feira (23)

O ano letivo de 2021 da Educação Municipal será iniciado no próximo dia 23 de agosto, no modelo híbrido – ensino presencial e não presencial. A fim de orientar os funcionários que atuam nas escolas, a Secretaria de Educação está realizando uma série de encontros com todos os profissionais, entre os quais, gestores e equipe escolar. Eles participam de formações e palestras sobre diversos temas relacionados ao novo funcionamento das escolas.

Os estudantes frequentarão as aulas em sistema de rodízio – as turmas serão divididas em grupos que irão para a escola em semanas alternadas. O grupo que permanecer em casa durante uma semana contará com as aulas transmitidas pela TV aberta e pelo canal da Seduc no YouTube e ainda com o material didático e atividades impressas que serão produzidos pelos professores.

“Estamos preparando todas as equipes para que saibam como as atividades relativas ao ensino híbrido serão desenvolvidas – da equipe pedagógica aos funcionários de apoio. Nosso objetivo é organizar todas as ações da melhor forma possível para que nossas práticas estejam alinhadas à realidade atual”, esclarece a professora Anaci Paim, secretária de Educação.

O ciclo orientativo contou com uma série de encontros presenciais com as equipes gestoras divididas em grupos pequenos, por segmento escolar. Os encontros, realizados no Centro de Convivência para Idosos Dona Zazinha Cerqueira, no bairro Muchila, reuniram inicialmente os dirigentes escolares.

A partir da próxima terça-feira, 17, os encontros serão com porteiros, vigilantes, merendeiras, serviços gerais, cuidadores, pessoal do administrativo, estagiários e os motoristas que atuam no transporte dos estudantes da zona rural e também dos professores.

Esta semana, os professores e coordenadores pedagógicos de todos os segmentos participaram de uma série de encontros de formação. Entre os assuntos discutidos estiveram as orientações gerais e específicas para as atividades híbridas, como o planejamento, processo de avaliação, metodologias ativas, adaptação dos conteúdos, conforme a Base Nacional Comum Curricular e proposta curricular de Feira de Santana; o protocolo sanitário para o modelo híbrido; e finalmente a importância da retomada presencial de forma segura.

A Seduc convidou profissionais que são referências em suas áreas para abordar algumas dessas temáticas, como um grupo de professores especialista que abordou a concepção e metodologias ativas para o ensino híbrido, aliando a tecnologia e ferramentas pedagógicas para o ensino.

Para orientar sobre o retorno seguro às atividades de forma presencial, os convidados foram o presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Manoel Humberto Gonzaga Lima; e o médico Ricardo Gassmann Figueiredo, pneumologista e professor da UEFS, que esclareceu dúvidas sobre os cuidados na prevenção à Covid-19.

As famílias também terão seu momento de tirar dúvidas e entender como vão funcionar as aulas semipresenciais: será durante a realização da Roda de Conversa para Famílias, que acontecerá na próxima segunda-feira, 16, a partir das 9:00, com transmissão ao vivo pelo canal da Seduc no YouTube.