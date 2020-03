Rede pública contrata novos profissionais de saúde

A contratação de mais pessoal para lidar com a pandemia do novo coronavírus está no radar tanto do governo do estado quanto da prefeitura de Salvador. O município abriu 388 vagas para médicos plantonistas, infectologistas, sanitaristas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. As inscrições foram concluídas anteontem, e a contratação se dará emergencialmente via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

O prazo de validade do concurso é de seis meses, contados a partir da data da publicação da homologação no Diário Oficial do Município (DOM), podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

O contrato de trabalho terá duração de até 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A carga horária varia entre 20 a 40 horas semanais. Não foi permitida a inscrição de candidatos com mais de 60 anos, pessoas com doenças respiratórias, que façam uso de medicamentos imunossupressores, e de mulheres grávidas.

Estado

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) informou que também vai contratar mais pessoal, mas que o número de vagas ainda está sendo estudado pelo governo.

Por enquanto, o órgão está transferido pessoal de outras unidades. Depois da análise, haverá uma licitação e contratação de novos profissionais.

Segundo o Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb), existem quase 25 mil médicos em atuação em todo o estado da Bahia. O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) informou que são 120 mil profissionais nessa área, sendo 40% de enfermeiros e 60% de técnicos e auxiliar de enfermagem.

Interior contará com 16 novas UPAs

Os esforços para barrar o novo coronavírus serão estendidos também para o interior nas próximas semanas. O governo do estado anunciou a abertura de 16 novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), para fazer atendimento de triagem no interior, e novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender pacientes com a Covid-19 em Salvador.

O governo do estado pretende montador leitos de UTI na área de estacionamento do Hospital Couto Maia, e também no Hospital do Subúrbio. A Arena Fonte Nova é outras estrutura que pode ser usada.

No interior, 16 novas UPAs vão receber pessoas que estão com sintomas da doençado O objetivo do governo é que elas façam a classificação, realizem o manejo clí nico, estabilizem o paciente e façam a regulação para unidades de referência secundária ou terciária. Os equipamentos ainda não foram inaugurados.

Salvador

O atendimento aos pacientes diagnosticados com coronavírus continua concentrado em Salvador. Os hospitais Couto Maia e Ernesto Simões, além do Hospital Espanhol, já foram designados para atender com exclusividade os casos confirmados da doença na Bahia.

As novas UPAs estão distribuídas em municípios de diversas regiões do estado: Alagoinhas, Araci, Brumado, Catu, Conceição do Coité, Gandu, Lauro de Freitas, Ipiaú, Itamaraju, Itacaré, Jaguaquara, Morro do Chapéu, Santo Antonio de Jesus, Serrinha, Tucano e Valença.