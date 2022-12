Rede SAC não terá atendimento em toda Bahia nos dias 24 e 31 de dezembro

A Rede SAC vai alterar o funcionamento dos postos de Salvador, interior e Região Metropolitana nos dias 24 e 31 de dezembro – véspera de Natal e do Ano Novo, respectivamente.

Nas datas não haverá atendimento em todo o estado, afetando as unidades que funcionam aos sábados – Barra, Bela Vista, Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Camaçari, Lauro de Freitas e as carretas do SAC Móvel. O atendimento será retomado normalmente no dia útil seguinte.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o aplicativo e portal SAC Digital (www.sacdigital.ba.gov.br) e o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).