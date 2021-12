Rede Sarah tem vagas para técnico de enfermagem com salário de R$ 5,7 mil

A rede Sarah publicou um edital para o preenchimento de 32 vagas, incluindo Salvador, no cargo de técnico em enfermagem. As provas objetivas serão realizadas no dia 20 de fevereiro de 2022.

Os interessados devem ter nível médio. As inscrições custam R$ 90 e devem ser feitas entre os dias 10 e 14 de janeiro de 2022 no site da própria rede.

As vagas são para Brasília (7 vagas), Salvador (5 vagas), Rio de Janeiro (5 vagas), Belo Horizonte (5 vagas), Fortaleza (5 vagas) e São Luís (5 vagas).

O candidato aprovado assinará contrato de trabalho, sob regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com salário bruto de R$ 5.719,90, carga horária de 44 horas semanais, com dedicação exclusiva.