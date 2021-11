Rede SineBahia passa a exigir comprovante de vacinação para atendimento 

A partir desta quarta-feira (1º), os atendimentos presenciais nas unidades da Rede SineBahia em todo o estado estarão condicionados à comprovação da vacina contra a Covid-19. A medida atende ao Decreto Estadual n° 20.907/2021, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no último dia 26 de novembro. Em média, a Rede SineBahia realiza 35 mil atendimentos por mês nas 132 unidades distribuídas em todo o estado.

Para o atendimento presencial é necessário apresentar documento fornecido no momento da imunização ou o Certificado Covid, obtido pelo aplicativo Conecte SUS, do Ministério da Saúde. A plataforma está disponível para Android e iOS e também pode ser acessada pelo endereço conectesus.saude.gov.br.

De acordo com o decreto, a imunização contra a Covid-19 contempla a aplicação das duas doses ou dose única, para o público geral; uma dose para crianças e adolescentes, observando o prazo de agendamento para a segunda dose; e aplicação da terceira dose de reforço – como orienta o Plano Nacional de Imunização. É essencial completar todo o esquema vacinal como previsto pelo plano para garantir o atendimento.