RedeMix doa R$ 120 mil para instituições de apoio a crianças com microcefalia e câncer

O grupo varejista RedeMix realizou uma série de doações a instituições sociais nesta segunda-feira (30). A empresa formalizou apoios à instituição Abraço à Microcefalia, ao Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci) e ao Hospital Martagão Gesteira.

A primeira a receber a doação foi a instituição Abraço à Microcefalia, criada para atender às crianças que nasceram com microcefalia em razão da epidemia de Zika vírus em 2015. A quantia de R$ 50 mil, a maior já recebida pelo projeto, será destinada à manutenção do tratamento das 320 famílias atendidas pela instituição, afirmou a presidente e fundadora da entidade, Joana Passos.

Ela criou a instituição há cinco anos após o nascimento da sua filha Gabriela, que nasceu com microcefalia. "Eu queria que outras mães, que estavam passando pela mesma situação que eu, tivessem apoio, encontrassem um tratamento adequado para seus filhos. Nós oferecemos tratamento multidisciplinar, com fonoaudiologia, fisioterapia e outras especialidades”, afirma.

Dafne Vitória e sua mãe Cristina Souza Pereira, são uma das muitas famílias assistidas pelo projeto. Para elas, o apoio da entidade fez toda a diferença em suas vidas. “Nesse momento de pandemia, ter esse apoio, essa facilidade de ter todo tratamento num mesmo lugar, é um alívio e mais seguro. O SUS também está com muitas dificuldades”, conta Cristina.

Outras doações foram oficializadas durante a cerimônia de entrega do cheque para a Abraço à Microcefalia, realizada na nova loja da RedeMix na Vitória. A rede varejista também anunciou apoio ao Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci) e ao Hospital Martagão Gesteira.

“Ficamos muito felizes em fazer parte dessas histórias, podendo contribuir de alguma forma para que o trabalho dessas instituições tão importantes para nossa sociedade continue e se fortaleça. Nossa ideia é atuar em parceria com diversas entidades para que possamos ajudar a atender diversos tipos de necessidades”, diz João Cláudio Nunes, diretor da RedeMiX.



Como uma empresa sediada na Bahia, a RedeMix abraça a missão de colaborar com a sociedade baiana. “É importante que possamos fazer a diferença para a comunidade baiana, pois somos uma empresa daqui e queremos contribuir para que nossa população tenha acesso a esses trabalhos sociais. Nossa ideia é diversificar as doações para atender grandes e pequenas instituições e ações, pois sabemos que todos precisam de apoio”, conta Lucas Andrade, diretor de marketing da empresa.

O Nacci, instituição que se mantém apenas por meio de doações, recebeu R$ 40 mil da RedeMix para dar suporte às crianças que moram no interior e precisam viajar para fazer tratamento de câncer nos hospitais da capital baiana. “O valor que recebemos foi muito importante para a instituição, pois, com a pandemia, tivemos pacientes transplantados que precisavam de um local isolado para ficar. Conseguimos fazer a reforma de três quartos que receberam estes pacientes e isso foi fundamental para que eles pudessem fazer com segurança seu tratamento”, relata Geraldo Santana, diretor administrativo do Nacci.



Já o Hospital Martagão Gesteira recebeu a doação de R$ 30 mil, recurso que foi repassado através do Imposto de Renda. Segundo Felipe Darbra Feitosa, gerente de captação de Recursos do hospital, o dinheiro será utilizado na reforma de uma enfermaria infantil. “É um projeto muito importante para o Martagão, e para nós, que precisamos de um montante de R$ 500 mil mensais em doações para manter o funcionamento do hospital, esses recursos que vem da iniciativa privada são fundamentais para que possamos manter o trabalho do Martagão”, destaca.



Além das doações, o grupo anunciou uma parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) por meio do projeto Troco Solidário, no qual os clientes da loja da Vitória podem doar a quantia que receberiam de troco para a entidade. O recurso será integralmente repassado para a instituição.