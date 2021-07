RedeMiX tem 15 vagas de emprego abertas em Salvador e RMS

A RedeMiX está com 15 vagas abertas para diferentes funções nas 16 unidades do grupo. Para todas as funções, é preciso morar em Salvador ou Região Metropolitana e ter ensino médico completo.

São nove vagas para empacotador, com preferência para pessoas com deficiência (PCD). Algumas das oportunidades precisam de pessoas com disponibilidade para trabalhar em escala. Também há vaga para atendente comercial com pré-requisito de experiência com vendas sendo um diferencial atuação anterior no segmento de alimentos.

A rede ainda tem duas vagas para estoquista e uma para auxiliar de serviços gerais, para as quais é imprescindível já ter experiência nas atividades.

Há ainda uma oportunidade para estagiário de Administração a partir do 3º semestre do curso, para atividades como elaboração de relatório e planilhas, controle dos pedidos, auxiliar nas atividades administrativas e financeiras, recebimento e controle de mercadorias. Para concorrer é preciso conhecimento no pacote Office, especialmente Word e Excel, disponibilidade para manhã ou tarde. Os interessados devem fazer cadastro no site redemixsupermercados.com.br, na área “Trabalhe conosco”.