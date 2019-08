Reféns em ônibus na Ponte: sequestrador é morto, e policiais aplaudem

Um homem armado fez 37 passageiros de um ônibus da Viação Galo Branco de reféns na ponte Rio-Niterói por volta das 5h30 da manhã desta terça-feira (20). Por volta de 9h, o sequestrador saiu do ônibus apontando uma arma para a cabeça de um refém, foram ouvidos tiros e policiais foram vistos comemorando. O sequestrador foi baleado na perna por um atirador de elite do Bope, caiu na escada do ônibus e morreu. A ponte permanece interditada.

Algumas pessoas que acompanhavam a ação aplaudiram os agentes de segurança no momento dos disparos. Até às 8h20, seis reféns já tinham sido liberados. Em entrevista ao Bom Dia Rio, o porta-voz da Polícia Militar, coronel Fliess, informou que o bandido foi morto e portava uma arma de brinquedo.

"Essa é a polícia que queremos ver. Foi necessário o disparado do sniper para neutralizar o marginal e salvar as pessoas do ônibus. Ele está em obito no local", afirmou Fliess. A PM também informou que a ocorrência foi encerrada sem vítimas entre os reféns. “O tomador de refém foi neutralizado por um atirador de precisão do #Bope [Batalhão de Operações Policiais Especiais] e todos os reféns foram libertados ilesos”, postou a corporação no Twitter.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e dos Bombeiros cercam o veículo que está parado na altura do Vão Central. Viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local por volta das 7h10.

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Em entrevista à GloboNews, a porta-voz da PRF, Sheila Sena, afirmou que cinco reféns já foram liberados, sendo três mulheres e dois homens, e 18 seguem dentro do veículo. Um policial está negociando as demais liberações com o sequestrador, que, segundo ela, está ameaçando colocar fogo no veículo.

O homem, que se identificou como policial militar para entrar no ônibus, não fez nenhuma demanda específica para liberar os reféns, de acordo com a porta-voz.

(Fotos de Reprodução/TV Globo)

(Fotos de Reprodução/TV Globo)

A linha de ônibus 2520D da Viação Galo Branco saiu do Jardim Alcântara, em São Gonçalo, em direção a Estácio, na região central do Rio.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a Ponte Rio-Niterói está totalmente interditada nos dois sentidos.

Estação Araribóia lotada nesta manhã, após interdições na Ponte

(Foto: Márcio Alves/Reprodução/Twitter)

No Facebook, o Centro pediu para que os passageiros que chegam de Niterói utilizem o serviço de barcas para fazer a travessia.

O governador Wilson Witzel publicou uma mensagem no Twitter às 8h42 sobre o caso. "Estou acompanhando desde cedo, com atenção, o sequestro do ônibus na Ponte Rio-Niterói. Estou em contato direto com o comando da Polícia Militar, que trabalha para encerrar o caso da melhor maneira possível. A prioridade absoluta é a proteção dos reféns", escreveu ele.