Reforços do Vitória, Léo Gomes e Daniel Bolt participam de tático na Toca

Dos seis reforços que se apresentaram na Toca do Leão esta semana, dois já se juntaram ao elenco dentro de campo. Emprestados pelo Athletico-PR, o lateral direito Daniel Bolt e o volante Léo Gomes calçaram chuteiras e participaram do treinamento tático comandado pelo auxiliar Ricardo Silva na manhã desta terça-feira (12).

O técnico Geninho observou toda a movimentação que teve o objetivo de trabalhar o posicionamento do time, com jogadas ofensivas de ultrapassagem e cruzamentos.

O zagueiro colombiano Héctor Urrego, bem como os três campeões baianos contratados juntos ao Atlético de Alagoinhas - Miller, Dionísio e Thiaguinho -, realizaram avaliações médicas e fisioterápicas. Os quatro irão a campo a partir de quarta-feira (13), quando o Vitória dará continuidade aos treinamentos visando a segunda rodada da Série C do Brasileiro. No sábado (16), às 20h30, o rubro-negro recebe o Floresta, no Barradão.

Para a partida, é possível que Geninho possa contar com o retorno do meia Jadson. O camisa 10 ficou fora da derrota por 2x1 para o Remo, na estreia do Vitória na terceira divisão, no último sábado (9), porque estava com dor na lombar. Ele se movimentou normalmente nesta terça-feira, está em evolução e será reavaliado pelos médicos.

Já o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni ainda não estará à disposição para estrear com a camisa vermelha e preta. Ele se recuperou de lesão na coxa e iniciou nesta terça o trabalho de transição, fase em que já se encontram os meias-atacantes Gabriel Santiago e Ruan Nascimento, além do zagueiro John, todos revelados na Toca.