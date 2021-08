Refrigerador com doses contra covid-19 tem pane e vacinação é suspensa em Paramirim

Uma pane elétrica em um refrigerador científico que armazenava doses contra a covid-19 em Paramirim fez a gestão municipal suspender a vacinação na cidade no último sábado (14) depois que os responsáveis notaram que o equipamento, que foi doado pela Coelba de acordo com nota divulgada pela Prefeitura, entrar em modo de segurança durante a madrugada de sexta para sábado, deixando de manter 429 doses contra a covid-19 entre 2º e 8ºC segundo informações do site Paramirim Agora, quantitativo que não confirmado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Procurada, a Sesab afirmou ter conhecimento do ocorrido e alertou que as doses não devem ainda ser consideradas perdidas sem uma avaliação mais profunda. “A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia teve conhecimento no último sábado (14), quando orientou que as doses de vacina contra a Covid-19, bem como vacinas de rotina fossem classificadas como "sob suspeita", conforme fluxo previamente estabelecido em todo o território nacional, o que não significa que foram perdidas”, escreveu a Sesab, que aguarda um parecer técnico.

Equipamento doado pela Coelba deu pane (Foto: Reprodução/Prefeitura)

A Secretaria Municipal de Saúde de Paramirim, por meio de nota divulgada nas redes sociais, informou também que levou a situação também para o Ministério da Saúde do Governo Federal e anunciou a suspensão da campanha de vacinação. “Diante do ocorrido foi necessário suspender a vacinação no dia de hoje, na sede do município e retomaremos a campanha de vacinação contra a COVID-19, na próxima semana, conforme nos for orientado”, informou.

Reabastecimento das doses

Perguntada se haveria uma reposição do número de doses perdidas, que não foi informado, a Sesab disse que novas doses chegarão à cidade para suprir a falta das que estavam no refrigerador. “Na logística de distribuição estadual prevista para amanhã (17), que envolve aeronaves e veículos terrestres, o município receberá o ressuprimento das doses que sofreram desvio de qualidade por alteração de temperatura no armazenamento. Deste modo, não haverá impactos na velocidade da vacinação municipal”, explicou.

O município já anunciou que vai retomar a vacinação dos cidadãos com 26 anos ou mais nesta terça-feira (17).