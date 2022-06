Região Metropolitana de Salvador tem serviços mais inflacionados do país em junho

A alta dos combustíveis e energia residencial pesaram a taxa que mede a prévia da inflação no país. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) da Região Metropolitana de Salvador teve aumento de 1,16% em junho, acumulando alta de 6,51% no ano de 2022. É a maior inflação acumulada no Brasil. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O aumento foi resultado da crise nos setores de serviço, sobretudo, Transportes (2,90%) e habitação (1,35%). A alta nos transportes foi influenciada pelo preço dos combustíveis, como a gasolina. O transporte público também tem participação, com valorização da passagem aérea e do ônibus urbano. Já na habitação, a energia elétrica residencial teve queda em maio, mas voltou a subir em junho. Foi a baixa no preço do gás do botijão que segurou o crescimento da média.



Por outro lado, o grupo alimentação, teve aumento, mas controlado. O principal motivo dessa desaceleração foi a queda nos preços dos tubérculos, raízes e legumes, em especial, da cenoura, item com a maior queda absoluta na RMS em junho.

No cálculo anual, a região já soma 13,26%, valor atrás apenas da RM Curitiba e Paraná (14,45%).