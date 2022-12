Regina Duarte aproveita praia do Rio Vermelho após a final da Copa do Mundo

Depois de ter caído no samba de roda no Rio Vermelho, em Salvador, no último sábado (17), a atriz Regina Duarte, de 75 anos, aproveitou para molhar os pés na praia da Paciência, também no mesmo bairro.

Sorridente, a famosa posou para os cliques da amiga e escritora Aninha Franco. Com vestido vermelho e tranças no cabelo, Regina se divertiu em uma das praias mais frequentadas pelos jovens soteropolitanos.

A artista também aproveitou, neste fim de semana, para e circular pelo Centro Antigo, incluindo a Praça Castro Alves, Rua Chile e Pelourinho, onde posou ao lado de um policial militar e de fãs, a ex-secretária da Cultura do Governo Bolsonaro comeu acarajé e ainda caiu no samba no Rio Vermelho.