Regina Duarte tropeça, cai de cara no chão e quebra três dentes: 'muito sangue'

A atriz Regina Duarte caiu enquanto caminhava em uma calçada na cidade de São Paulo. Ela precisou passar por uma cirurgia após quebrar três dentes.

O acidente aconteceu no dia 13 de agosto, mas Regina só dividiu com seus seguidores neste domingo (30). Em uma publicação na sua rede social, a atriz alerta sobre os riscos de caminhar na rua e fazer uso do celular ao mesmo tempo.

"Pisei em falso, aterrissei de boca no chão, queixo, nariz, dente. Não tive tempo de amortecer a queda, fui de boca no chão. Resultado: quebrei 3 dentes, muito sangue, a boca cheia de cacos de porcelana, pessoas que viram a queda assustadas querendo me levar pro hospital, eu recusando (...) Foram 16 pontos em 3 camadas do epitélio que fiz questão de assistir, claro que depois de 4 tubos de anestesia e sem sentir 1 pingo de dor. De agora em diante só uso o celular com responsabilidade,me protegendo dos perigos

que possam me causar".