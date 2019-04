Registros de acidente de trânsito serão feitos pela internet a partir desta terça (30)

Quem se envolver em um acidente de trânsito sem vítimas feridas ou fatais terão uma nova forma de registrar a ocorrência. A partir da próxima terça-feira (30), todo o processo passará a ser exclusivamente digital.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as ocorrências só serão registradas desde que os condutores acessem o site do órgão. A partir desta data, o registro presencial de acidentes no pátio da sede da Transalvador será definitivamente encerrado.

Para fazer o registro, basta acessar o site transalvador.salvador.ba.gov.br, procurar o link "Registro de Acidentes" e dar início ao registro da ocorrência.

De acordo com o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Müller, o objetivo com essa mudança é otimizar o serviço prestado pelo órgão de trânsito, além de oferecer maior comodidade aos motoristas. “Os acidentes envolvendo vítimas feridas ou fatais continuarão sendo registrados no local da ocorrência pelos agentes de trânsito do órgão. Apenas as ocorrências mais simples, sem vítimas, onde houve somente danos materiais, passarão a ser registrados exclusivamente através do nosso site, de forma muito mais cômoda para o cidadão”, alerta.

Outros serviços

Desde o fim do ano passado, cerca de 56 serviços voltados para habilitação e veículos deixaram de ser feitos na sede do Detran, na Avenida ACM (ao lado da rodoviária), e foram transferidos para o Shopping da Bahia. Entre eles, estão as atividades de licenciamento, transferência de propriedade, desalienação fiduciária, carteira de habilitação, 2ª via de documentos. A vistoria veicular, antes realizada na sede do Detran, também passará a ser feita no shopping (confira a lista completa dos serviços que vão mudar de endereço abaixo).

Os atendimentos ocorrem na Central de Atendimento do Detran, no 2º piso do shopping, que contará também com uma unidade da Rede SAC. São atendidas cerca de mil pessoas diariamente. A marcação de horários é feita através de computador, aplicativo de celular ou tablet.

Veja a lista dos serviços feitos no Shopping da Bahia:

Serviços para condutores:

Emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - definitiva (2ª via e alterações)

Adição de categoria;

Alteração de dados cadastrais do condutor;

Certidão de autenticidade da CNH para outros Países;

Certidão do Condutor / Candidato;

Validação do Exame de Reciclagem;

Solicitação de mudança de categoria;

Permissão internacional para dirigir (PID);

Pontuação;

Solicitação de Primeira habilitação (Permissão para Dirigir)

Serviços para veículos:

Desalienação;

Transferência de propriedade;

Registro de Alteração de características do veículo;

Alteração de dados cadastrais do proprietário;

Alteração de endereço;

Autorização para trânsito de veículo (zero) ou licença especial de pára-brisa;

Baixa de veículo;

Certidões de veículo;

Gravação ou regravação de chassi ou motor e substituição de motor;

Liberação de veículos;

Licenciamento

Vistoria veicular

Primeiro emplacamento

Escolha de placa

Mudança de Categoria

Mudança de município

Inclusão do gravame

Transferência de estado

Selagem de placa

Comunicação de venda

Emissão de CRV (Certificado de Registro do Veículo);

Emissão do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos)

Solicitação de vistoria fora do órgão

Vistoria Lacrada

Cadeia sucessória