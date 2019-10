Rei da Suécia surpreende e decide excluir 5 netos da família real

O Rei da Suécia, Carl Gustaf, tomou uma decisão inusitada e resolveu retirar cinco dos sete netos do estatuto de Alteza Real. Foram excluídos todos que não são filhos da princesa Vitória, herdeira direta da coroa sueca.

A decisão foi explicada em uma detalhada nota no site oficial da Casa Real Sueca. “O objetivo destas mudanças é definir de que membros da Família Real se pode esperar que cumpram deveres oficiais de Chefe de Estado ou relacionados com o estatuto de Chefe de Estado", diz o texto. Com isso, os filhos dos outros dois filhos do rei, o príncipes Carl Philip e a princesa Madalena não são mais parte da Família Real. Os cinco netos excluídos têm de 1 a oito anos. Eles vão manter os títulos de duque e duquesa que já tinham.

Na prática, os cinco deixarão de ser chamados de "Sua Alteza Real", perderão benefícios fiscais e deixarão de estar obrigados a cumprir obrigações reais. Eles perdem direito a receber anualmente o appanage, um fundo anual alimentado pelos impostos dos cidadãos que serve para custear as despesas dos membros da Família Real. Em relação às obrigações, os cinco ficam livres do dever de participar de vários eventos de Estado que exigem representação da monarquia sueca.

A decisão foi tomada após uma discussão no país sobre a necessidade dos contribuintes suecos custearem tanto a Família Real.

Em 1980, a monarquia do país já tinha tomado uma decisão inédita, quando mudou as regras de sucessão, determinando que o candidato direto à sucessão fosse sempre o filho mais velho do rei, independente do gênero. Por isso, atualmente a princesa Vitória, 42 anos, é a herdeira, ao invés do príncipe Carl Philip, 40. Também por isso somente os filhos da primogênita mantiveram o estatuto real, entre os netos da família.

Os dois filhos mais novos do rei fizeram posts em redes sociais celebrando a decisão. A princesa Madalena, 38, disse que essa mudança era "planejada há muito tempo" e vai permitir que seus três filhos tenham "uma maior oportunidade de moldar as suas vidas". Já Carl Philip dsse que agora seus filhos poderão fazer "escolhas mais livres".

Quem são os netos excluídos

Foram retirados da Família Real os dois filhos do príncipe Carl Philip, Alexander e Gabriel, e os três da princesa Madeleine, Leonore, Nicolás e Adrienne.

A medida não afeta os status dados aos pais das crianças.

A princesa Madeleine, o príncipe Carl Philip e a sua mulher, princesa Sofia, "continuarão o trabalho nas fundações e organizações sem fins lucrativos que fundaram ou nas quais estão envolvidas", diz o comunicado.

A Suécia hoje é uma democracia parlamentarista. Embora seja oficialmente o chefe de Estado, o rei da Suécia tem funções somente cerimoniais.