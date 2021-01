Reino Unido aplica primeira dose da vacina de Oxford

Em mais uma ação de combate ao coronavírus, o Reino Unido iniciou a vacinação com o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceira com a AstraZeneca, nesta segunda-feira (4).

O país foi o primeiro do mundo a conceder a aprovação emergencial da vacina, no dia 30 de dezembro, e o Serviço Nacional de Saúde (NHS) britânico informou que 520 mil doses estão prontas para serem distribuídas. O primeiro a ser imunizado no Reino Unido foi Brian Pinker, de 82 anos, recebeu a vacina no hospital Churchill, da própria universidade.

A vacina de Oxford tem a vantagem de ser mais barata e sua produção, armazenamento e distribuição serem consideradas mais fáceis.

Esta é a segunda vacina aprovada e utilizada pelos britânicos. A primeira foi a da Pfizer em parceria com a BioNTech, que já é aplicada desde 8 de dezembro em grupos prioritários. O país também foi o primeiro a aprovar o imunizante.