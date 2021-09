Reinou: Arthur foi o nome preferido dos baianos em três dos últimos cinco anos

Dando um Google, as cinco primeiras opções são: Lira, Zanetti, Picoli, Nory e Aguiar. Esses 'Arthurs' são famosos e mais velhos, mas têm muitos novinhos anônimos com esse nome por aí. E bem novinhos mesmo. Em três dos últimos cinco anos, Arthur foi o rei dos nomes mais registrados em cartórios baianos, inclusive no último, em 2020, com 2342 registros. O pódio do ranking de 2020 foi finalizado com Heitor (2.035) e Miguel (1.985). Em 2019, não chegou a aparecer entre os dez primeiros da lista, mas esteve no topo também em 2018 e 2017. Já em 2016, ficou com a terceira posição. (Confira no final da reportagem as listas de 2016 a 2020 dos nomes mais registrados na Bahia)

Nascido em 2017, Arthur tem 4 anos e já aprendeu a conviver com o fato de que tem muitos xarás espalhados por aí. Na escola, divide o nome com um coleguinha e o diferencial vem do sobrenome. “Quando qualquer pessoa na rua pergunta o nome dele, é Arthur Lyra que ele responde”, conta a mãe, Rafaela Lyra, 27.

Mesmo o nome sendo tão comum, isso não pesou para os pais na hora da escolha. Na verdade, era o único nome que o casal queria. “Nem nome feminino a gente deu muita bola, escolhemos uns dois, mas eu nem lembro quais foram. Quando descobrimos o sexo do bebê, foi uma festa”, diz. “Apresentamos o nome para a família e meu sogro resolveu sugerir Enzo, que estava na moda. Aí, colocamos em votação para agradar a ele. Mas, ainda bem que Arthur ganhou. E, se não ganhasse, ia ter fraude na votação”, completa Rafaela, rindo.



O chá de bebê teve a temática de rei. A cor escolhida para a decoração foi o azul escuro e não podiam faltar as coroas. “Pesquisamos sobre o nome e vimos que tinha origem na Inglaterra e era relacionado a urso e força. E também tinha a questão de ser nome de rei. Adoramos e seguimos essa tendência”, explica ela.

Os pais de Arthur Lyra, 4, não tiveram dúvidas na hora de definir o nome do filho (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

O Arthur de Helen Menezes, 32, está entre os nascidos em 2019. Ele completa três aninhos no próximo dia 13. O nome foi sugestão do pai, que sempre gostou da história do rei britânico. No ensaio fotográfico com o bebê recém-nascido, a coroa foi um item indispensável. “Além dos outros objetos, a gente pediu a coroa por conta do Rei Arthur. E ficou lindo demais!”, diz Helen.

Entre os significados para o nome estão coragem e nobreza. E a coragem realmente se tornou uma realidade quando foi possível notar os primeiros traços de personalidade do filho de Helen. “Eu sempre falo que gostaria até que ele fosse um pouco menos corajoso porque o coração fica assustado com tanta arte que ele apronta. Pense numa criança que sobe e desce, que ninguém acha que é tão novinho ainda”, conta a mãe.

Outro que também representa muito bem o nome que tem é o Arthur de Sthefany Santos, 22. Assim como o de Helen, ele é ‘retado’. “Quando eu encontro outra mãe que tem o filho chamado Arthur, ela já pergunta: é retado, né? Ele não para quieto, brinca demais e não tem medo de nada. Aqui tem um monte de bichos e ele brinca com cabra, galinha, gato, cachorro, inseto”, diz a mãe, orgulhosa.

Como escolher um nome?

O nome é a identificação mais usada para as pessoas. Está nos documentos, nos perfis das redes sociais, no amigo secreto de Natal, na chamada da escola e até nas cartas de amor, músicas e poemas. Tem a Carolina de Seu Jorge, o José de Carlos Drummond de Andrade, a Ana Júlia dos Los Hermanos e por aí vai. Já parou para pensar se é justo que uma pessoa carregue o nome para a vida toda sem ter o direito de opinar na escolha? O mínimo que quem dá o nome pode fazer é pensar direitinho antes, certo?.

Bárbara Ribeiro, 19, que tem um Arthur de um aninho, escolheu o nome do filho com cuidado. “Eu pensei bastante, pesquisei, vi o significado, conversei com o pai dele. E ficou decidido que seria Arthur”, conta. Mas, as coisas não saíram como o planejado. Na hora do parto, o cordão umbilical ficou enrolado no pescoço, o que, por tradição católica, é indicativo de que a criança precisa ter nome bíblico. “A família veio com aquela mania do povo mais antigo de que tem que colocar nome bíblico em criança que nasce laçada. Então, eu escolhi o João, mas não abri mão do Arthur, juntando os dois. E acabei gostando da combinação”, diz Bárbara.

Com Sthefany Santos, a história foi um pouco diferente. A escolha do nome foi só na saída do hospital. Durante todo o tempo na maternidade, ele era identificado apenas por um número. É que não houve nem tempo do pai descobrir que seria pai, nem dos avós descobrirem que seriam avós, muito menos de escolher o nome da criança.

“Eu descobri a gravidez quando já estava entre o sétimo e oitavo mês. Minha barriga não cresceu tanto e eu estava com um sangramento que achei que era menstruação. Fui fazer uma endoscopia porque achei que as dores no estômago que estava sentindo eram de gastrite”, lembra Sthefany. A gastrite, na verdade, era Arthur. Uma semana depois de descobrir que estava grávida, Arthur resolveu mostrar para que veio. “Eu liguei para o meu namorado anunciando tudo de uma vez. Eu falei para ele: ‘tô grávida, mas, na verdade, já estou tendo a criança’”, conta ela, rindo.

Hoje, Arthur tem três anos. “Foi uma loucura, mas uma loucura que deu certo”, diz a mãe. O nome foi escolhido por ser comum aqui no Brasil e também fora do país. “Ficamos na dúvida entre alguns, mas as avós que decidiram. O significado a gente só foi descobrir depois mesmo, mas até que gostamos”, finaliza ela.

O que faz um nome virar tendência?

Segundo a professora da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em onomástica - estudo dos nomes próprios -, Patrícia Carvalhinhos, os nomes surgiram quando o homem desenvolveu a habilidade de falar e a necessidade de individualizar os seres. Mas, se você pensa que só os humanos usam nomes, está enganado. “Já existem estudos de zoólogos e biólogos marinhos que identificam que os golfinhos emitem sons específicos para cada membro do grupo, que têm a mesma função e lógica que nós humanos usamos para nomear as pessoas”, explica.

A ideia era individualizar, mas não deu muito certo. Os nomes se repetiram e foi preciso utilizar o sobrenome. Mas o que faz com que existam tantos 'Arthurs', 'Enzos' e 'Marias' por aí? De acordo com a professora, são as tendências. “As pessoas gostam de homenagear alguém da família colocando o mesmo nome no filho ou de copiar o nome de uma celebridade, por exemplo. E isso muda ao longo do tempo, a referência pode ser da TV, das redes sociais, de reis, figuras religiosas, mas a ideia é sempre que haja uma figura de destaque que vai ser homenageada”, coloca Patrícia.

De acordo com a especialista, existem três linhas para classificar os nomes de pessoas: os nomes cíclicos - aqueles que às vezes estão no topo da lista e às vezes não aparecem -, os nomes da moda - como Enzo e Valentina, que depois somem mesmo - e os nomes perenes - como João, Maria e Pedro, que sempre aparecem entre os destaques, mesmo variando a posição no ranking dos mais registrados.

No entanto, é importante destacar a variação que acontece de lugar para lugar. Além das diferenças entre os países, um nome que é tendência no Sul, pode não ser no Nordeste. E um que é moda em Salvador, pode não ser em Formosa, por exemplo. “As cidades do interior têm uma realidade diferente das capitais e as regiões do Brasil também são muito diferentes entre si. Se um local é mais conservador, apegado nas tradições e na religião, certamente isso vai refletir na tendência dos nomes adotados”, ressalta.

Histórias de cartório

De acordo com o presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado da Bahia (Arpen Bahia), Daniel Sampaio, além das novelas e filmes, por exemplo, os grandes eventos, principalmente os esportivos, costumam influenciar a escolha dos nomes dos bebês. Segundo ele, após o fenômeno da Olimpíada de 2021, que aconteceu entre julho e agosto, já registrou uma Rayssa, inspirada na fadinha do skate que ganhou medalha de prata.

“O pai veio aqui e disse que queria o nome Rayssa e enfatizou bastante a grafia, explicando que era para ser igual ao nome da fadinha. É provável que a gente tenha muitas 'Rebecas' este ano, em referência à ginasta Rebeca Andrade. E eu ainda não registrei nenhuma, mas, com certeza, teremos uma leva de 'Juliettes' por aí, imitando a campeã do BBB 21. Os pais querem colocar nos filhos nomes de sucesso, aí o tipo de sucesso pode variar bastante conforme os gostos”, explica.

De acordo com o presidente da Arpen Bahia, um fenômeno bastante comum é a escolha de nomes estrangeiros que, muitas vezes, os pais não sabem sequer a grafia. “A pessoa chega falando o nome e quando a gente pergunta como é a escrita, ela não sabe dizer”, conta. A grafia errada de nomes estrangeiros ou locais também é bastante comum. “Hoje, os cartórios já passaram a adotar algumas medidas para prevenir isso. Eu costumo pedir aos pais alfabetizados que escrevam o nome em um pedaço de papel a próprio punho para que nenhuma letra saia errada”, acrescenta Sampaio.

Outro fenômeno curioso é o dos nomes que podem gerar constrangimento à criança. “Não podemos proibir os pais de colocarem os nomes que quiserem, então fazemos um trabalho de dissuasão, perguntando se têm certeza, alertando dos apelidos, do bullying que pode acontecer. Lembro que já chegaram me pedindo para registrar um Aquino Machado. Pode parecer besteira, mas a sonoridade da combinação desses nomes poderia gerar constrangimento entre os colegas durante a infância. Aí, o próprio pai depois resolveu inverter a ordem”, recorda.

“Os nomes que não podem ser colocados são aqueles que fazem apologia a crimes ou ideologias combatidas pela legislação como o nazismo. Não podemos deixar que uma criança se chame Adolf Hitler, por exemplo. Mas, de resto, temos nomes de origem indígena, africana, de influência religiosa e não tem problema nenhum quanto a isso”, finaliza.

Você conhece o Rei Arthur?

Você já conhece a história do rei que inspirou o nome mais registrado de 2020 na Bahia? Esse Arthur foi um famoso guerreiro britânico de linhagem real que inspirou diversas lendas ao longo do tempo. Mesmo sendo muito famoso, não há indícios suficientes que possam comprovar que ele tenha, de fato, existido. As histórias que envolvem o lendário guerreiro se passam nos séculos V e VI, no período medieval.

Segundo as lendas, o Rei Arthur seria filho de Uther Pendragon e da Duquesa Ingraine. Seu pai era um guerreiro chefe dos exércitos bretãos contra as invasões saxãs. Já sua mãe, era da família real da ilha de Avalon, local místico que cultuava uma religião antiga. Mas, Arthur não foi criado com eles. Ao nascer, foi mandado para a corte de outro rei, como plebeu. O jovem recebeu treinamento e educação e tornou-se um grande guerreiro.

Uma lenda famosa que ronda a história do Rei Arthur é a da Excalibur. Afinal, quem nunca ouviu a história da espada presa em uma pedra que só pode ser retirada pelo verdadeiro herdeiro do trono? A arma era a mais poderosa e até seu nome exalava poder: “corta aço”.

No dia da sagração de um guerreiro do reino, sua espada quebra e é Arthur quem vai buscar outra arma. O jovem cavaleiro encontra uma espada presa em uma pedra: a Excalibur. Ele retira a arma da pedra sem dificuldade alguma e a leva para o irmão adotivo.

O pai adotivo de Arthur reconhece a espada e percebe que, se o cavaleiro conseguiu pegar a arma, era de uma linhagem nobre. O jovem volta para sua terra natal e passa a ser líder do exército. Conta-se que ele chefiou e venceu 12 grandes batalhas e formou um grupo de 12 homens leais: os Cavaleiros da Távola Redonda.

2016

João Miguel - 347

Enzo Gabriel - 314

Arthur - 292

Maria Eduarda - 277

Miguel - 233

Maria Clara - 225

Sophia - 217

Pedro Henrique -197

Davi - 186

Alice - 179

2017

Arthur - 482

João Miguel - 438

Enzo Gabriel - 436

Maria Eduarda - 389

Miguel - 364

Heitor - 281

Alice - 273

Maria Cecília - 246

Maria Júlia - 245

Maria Clara - 244

2018

Arthur - 1295

Enzo Gabriel - 1263

Miguel - 1105

Heitor - 1056

João Miguel - 1017

Maria Eduarda - 985

Maria Cecília -827

Maria Clara -776

Alice -703

Pedro Henrique -696

2019

Enzo Gabriel - 1288

João Miguel - 964

Maria Cecília - 892

Maria Eduarda - 789

Maria Júlia - 634

Pedro Henrique - 633

Maria Clara - 576

Ana Júlia - 558

Maria Alice - 524

João Pedro - 504

2020

Arthur - 2342

Heitor - 2035

Miguel - 1985

Gael - 1764

Theo - 1463

Alice - 1434

Laura - 1360

Enzo Gabriel - 1348

Davi - 1287

Gabriel - 1231

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro