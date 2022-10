Reitor da Uefs denuncia invasão à reitoria por motivação política

Uma queixa foi registrada na 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana pelo reitor da Universidade Estadual de Feira (Uefs), após o profissional alegar que homens invadiram a reitoria da instituição na última segunda-feira (17) e arrancaram uma faixa que estava estampada na entrada da faculdade.

Os dizeres "fora Bolsonaro" podem ter sido o motivo de um dos homens envolvidos no caso, Erivaldo Lima, ter possivelmente retirado da entrada da instituição a faixa. De acordo com o G1, Erivaldo negou que tenha realizado o ato, mas não revelou se era apoiador do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

O suspeito, no entanto, informou que não era estudante da Uefs, assim como o colega, mas que passam diariamente em frente à universidade e se questionavam sobre o motivo real da faixa ter sido colocada na fachada da instituição.

"Perguntamos para o segurança quem tinha autorizado a faixa e ninguém sabia explicar, então fomos até a reitoria para saber quem tinha autorizado. Chegando lá, o reitor disse que não nos autorizava a filmar a conversa, então não gravamos absolutamente nada. Apenas sentamos e conversamos", informou ao G1.

A reitoria explicou que a faixa foi colocada pela Associação dos Docentes da Uefs. A queixa foi registrada na terça-feira (18). Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar todos os fatos. Além disso, testemunhas que estariam na instituição no momento da ação, foram ouvidas das unidades e as imagens das câmeras de segurança serão analisadas.

Já a Uefs, repudiou toda a situação e publicou uma carta aberta detalhando que além de Erivaldo, outro suspeito invadiu a reitoria e realizou a retirada da faixa. A universidade exaltou a democracia e a liberdade de expressão. Confira na íntegra:

A Reitoria da Universidade Estadual de Feira de Santana torna público à comunidade universitária e à sociedade que nos últimos dias pessoas e grupos que se identificam com ideias de ultra-direita têm agido de forma agressiva na tentativa de atacar a liberdade de expressão que historicamente emana do ambiente autônomo e crítico da universidade. Sob o pretexto de questionar a exibição de uma faixa com o dizer “Fora Bolsonaro” de autoria da Associação dos Docentes da Uefs, essas pessoas agem de forma intimidatória, autoritária e agressiva. Já realizaram duas tentativas de destruição da faixa, inclusive, na noite de ontem (17), quando dois homens adentraram a secretaria do Gabinete da Reitoria constrangendo servidores com gravação de imagem em celular, enquanto faziam inquirições sobre a faixa. Como vem atuando diante desta situação, o reitor Evandro do Nascimento demonstrou atitude coerente e firme, exigindo que os dois homens desligassem o celular e parassem com o constrangimento no ambiente de trabalho da instituição. Após o desligamento do celular, o reitor enfatizou que a Uefs está seguindo as orientações cabíveis para a obediência à lei eleitoral e que vê a exibição da faixa como exercício do direito à livre manifestação sindical e de liberdade expressão. Após a argumentação do reitor, os homens saíram do prédio da Reitoria. Minutos depois, a vigilância da instituição registrou a ação desses homens que retiraram uma faixa no pórtico da universidade.

É crucial dizer para a sociedade que estamos diante de algo mais sério do que uma singela implicância com uma faixa. É preciso denunciar que estamos diante de um caso que nos serve de alerta para a existência em nossa sociedade de grupos de extrema-direita que atuam politicamente com ódio aos que pensam diferente, se tornaram sectários quanto a suas ideias, a ponto de não admitir manifestações de opinião que os desagrade. Isso não é condizente com o Estado Democrático de Direito. Quando violam o espaço da universidade, instituição consagrada na Constituição Federal como campo do livre pensar e da livre manifestação, e tentam calar a grafia de uma faixa, isso é um sinal evidente do perigo que representam para a universidade e para a democracia. Se tiverem o poder, lutarão pela negação da ciência, calarão debates importantes na sociedade e nas salas de aula, demonizarão os que defendem outras ideias e intimidarão qualquer forma de liberdade de pensamento, tentarão subjugar o Poder Judiciário e confrontarão sua independência, e se apropriarão do aparato de segurança pública para impor pela coerção suas ideias na vida cotidiana da sociedade. Terão, enfim, rasgado a nossa Constituição Federal. E como não se disse nada quando se rasgou uma faixa, já não poderemos dizer mais nada. É a porta da barbárie se abrindo para ceifar a ínfima parcela de sociedade civilizada e de democracia que ainda resta no nosso país.

A Reitoria da Universidade Estadual de Feira de Santana repudia as atitudes perpetradas por essas pessoas e grupos, e conclama a comunidade universitária a se mobilizar e seguir firme no propósito de defender os valores humanistas e civilizatórios, sem os quais não há como construir uma nação democrática, plural e livre.