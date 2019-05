Relembre artistas que morreram vítimas de acidente no auge da carreira

Agenda lotada e viagens frequentes são uma realidade diária para artistas, principalmente aqueles que vivem o auge de suas carreiras. Infelizmente, tragédias como a queda do avião monomotor em Sergipe que causou a morte do cantor Gabriel Diniz, na última segunda-feira (27), são mais comuns do que parecem. Nomes como Mamonas Assassinas, Ritchie Vallen, Cristiano Araújo e a pop star americana Aaliyah também foram vítimas de fatalidades parecidas.

Em alguns casos, a realidade do trabalho em vários lugares diferentes e a vontade de estar com aqueles que ama - família e amigos - são elementos frequentes nestas histórias. Gabriel Diniz viajava para comemorar o aniversário da namorada, em Alagoas. Já o cantor João Paulo, dupla de Daniel, embarcou em uma BMW para encontrar sua família.

Relembre alguns casos na galeria abaixo:

Cristiano Araújo: A tragédia ocorrida em junho de 2015 chocou o Brasil. O acidente aconteceu na BR-153, em Goiás. O veículo, onde ele e a namorada estavam, capotou na rodovia, matando o casal na hora. (Foto: Divulgação) O cantor João Paulo, que fazia dupla com Daniel, morreu em um acidente na Rodovia dos Bandeirantes, em 1997. O carro dele capotou, invadiu o canteiro central e pegou fogo, o que ocasionou a morte do cantor. (Foto: Reprodução Instagram) O músico Gonzaguinha, de 45 anos, morreu em 1991, em um acidente de carro na cidade de Renascença, no Paraná. Ele bateu contra uma caminhonete quando voltava de um show. A força do impacto fez o cinto de segurança dele soltar, e o cantor não resisti (Foto: Divulgação) Ao voltarem de uma apresentação, os rockstars Ritchie Valen, do hit La Bamba, Buddy Holly e Big Booper foram vítimas de um acidente aéreo causado por mau tempo. O dia da tragédia ficou conhecido como o dia em que o rock morreu. (Foto: Divulgação) A atriz e cantora norte-americana Aaliyah foi vítima de um acidente de avião quando tinha apenas 22 anos. Relatórios das investigações afirmavam que o excesso de peso seriam a causa da queda. (Foto: Divulgação) Claudinho morreu aos 26 anos em um acidente na Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, altura de Seropédica, Rio de Janeiro. Chovia muito no momento do acidente, o que fez o carro derrapar na pista e o músico morreu na hora. (Foto: Divulgação) Cinco integrantes da banda, mais dois tripulantes, um segurança e um assistente de palco estavam à bordo do avião que sobrevoava a região da Cantareira, em março de 1996. Por volta das 23h15, uma neblina que atrapalhava a visão fez o jatinho colidir (Foto: Divulgação) Ex-vocalista da Banda Cavaleiros do Forró, Eliza Clívia morreu em um acidente de trânsito em junho de 2017, na cidade de Aracaju. Ex-colega de banda de Gabriel Diniz viajava para divulgar sua carreira solo iniciada havia 4 meses. (Foto: Reprodução Instagram)

