Relembre seis jogos marcantes entre Bahia e Sport

Com a segunda melhor campanha da Série B, o Bahia viaja até Recife para enfrentar o Sport na segunda-feira (12) pela 30ª rodada da Série B e tentará dar sequência à boa campanha que faz na competição. Tratando-se de um clássico nordestino, a torcida tricolor deve esperar uma partida difícil contra o rival, como aconteceu em vários confrontos ao longo da história.

Bahia x Sport já decidiram duas vezes a Copa do Nordeste e protagonizaram jogos decisivos em mata-mata de Campeonato Brasileiro. Por isso, o CORREIO relembra seis partidas marcantes entre as equipes. Você confere a lista dos jogos abaixo.

Sport 0x2 Bahia | Quartas de final da Taça Brasil de 1959

Foto: Arquivo/DP/D.A Press

Local: Ilha do Retiro

Data: 03/11/1959

Depois de vencer o ‘Grupo Nordeste’ e se classificar para a fase nacional da Taça Brasil de 1959, o Bahia enfrentou nas quartas de final da competição o Sport, que garantiu a vaga porque venceu o ‘Grupo Norte’. O duelo de nordestinos só foi definido no jogo extra, que aconteceu no Recife, depois de uma vitória para cada lado. A caminhada começou com triunfo tricolor por 3x2 na Fonte Nova, no dia 27 de outubro. Biriba, Marito e Ari marcaram para o Bahia e Osvaldo e Traçaia descontaram a favor do Sport.

Três dias depois os times entraram em campo para se enfrentar novamente, dessa vez com um roteiro completamente diferente. Na Ilha do Retiro o Sport aplicou um sonoro 6x0 com direito a três gols do centroavante Osvaldo. Diferentemente dos regulamentos de hoje, a diferença de gols na soma dos dois jogos não interferia na classificação; só era levado em conta quem venceu a partida. Por isso, o terceiro jogo foi forçado e aconteceu novamente na Ilha do Retiro.

E na partida decisiva o Bahia foi melhor e fez 2x0 nos mandantes. Biriba voltou a marcar e o outro gol foi anotado por Léo Briglia, que foi o artilheiro da competição com oito gols. A vitória classificou o tricolor para as semifinais contra o Vasco e, posteriormente, levou o Bahia à final contra o Santos de Pelé, vencida pelo Esquadrão.

Bahia 0x0 Sport | Quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1988

Foto: Reprodução

Local: Fonte Nova

Data: 01/02/1989

Já era 1989, mas o que estava em jogo entre Bahia e Sport era uma vaga na semifinal do Brasileiro de 1988. Após se classificar em 4º lugar na primeira fase, o tricolor enfrentou o Sport (5º colocado) e tinha ao seu lado o regulamento da competição. O time de melhor classificação na fase anterior tinha o direito de jogar por dois resultados iguais nas próximas partidas. E foi exatamente isso que aconteceu.

Antes do duelo na Fonte Nova, as quartas de final começaram a ser disputadas na Ilha do Retiro, e a partida terminou 1x1. Nando marcou de cabeça para o rubro-negro na primeira etapa e Charles deixou tudo igual após completar um cruzamento rasteiro de Paulo Robson.

Se o primeiro jogo já tinha sido tenso para as duas torcidas, com várias chances desperdiçadas ao longo dos 90 minutos, a partida de volta conseguiu ser ainda mais emocionante. Tanto que a classificação tricolor passou, principalmente, pelas mãos do goleiro Ronaldo. Ídolo do clube e campeão brasileiro nesta mesma edição, Ronaldo não era o goleiro titular e assumiu o posto justamente diante do Sport após a saída de Sidmar, que retornou do empréstimo para o São Paulo.

Era véspera de Carnaval quando a bola rolou na Fonte Nova diante de quase 60 mil pessoas, e o goleiro operou três milagres naquela noite. Todos eles no embate com o centroavante Nando. No primeiro, tirou de tapa no ângulo uma bola de cabeça que iria encobri-lo. Depois ficou cara a cara com o atacante e espalmou uma bomba chutada de dentro da área, e então saiu para dividir a bola nos pés de Nando e, mais uma vez, levou a melhor.

Assim como em 1959, o tricolor avançou contra os pernambucanos e na semifinal pegou um carioca, o Fluminense, antes de fazer a final com o Internacional e sagrar-se bicampeão brasileiro.

Sport 1x1 Bahia | Semifinal da Copa do Nordeste 1994

Foto: Heitor Cunha/DP/D.A Press

Local: Rei Pelé, Maceió

Data: 13/12/1994

Em 1994 foi realizada a primeira Copa do Nordeste oficialmente reconhecida pela CBF. Através da Federação Alagoana de Futebol (FAF), o campeonato regional foi inteiramente disputado no estado de Alagoas, em dezembro daquele ano. Na semifinal, disputada em jogo único, Bahia e Sport empataram em 1x1 e os pernambucanos levaram a melhor na disputa de pênaltis. Tailson, para o tricolor, e Zinho, para o rubro-negro, fizeram os gols no tempo normal. Nas penalidades, o Sport converteu todas as cinco cobranças e Lima desperdiçou a dele, deixando o placar em 5x3.

Na fase anterior, com quatro grupos de quatro times, o Bahia passou em segundo na chave que teve Botafogo-PB como líder, CSA e Náutico, enquanto o Sport foi o primeiro contra CRB, Fortaleza e Vitória. Depois de eliminarem Santa Cruz e América de Natal, respectivamente, Bahia e Sport fizeram a semifinal no estádio Rei Pelé, onde aconteceu boa parte dos jogos naquela edição.

O Sport tinha no time Juninho Pernambucano em suas primeiras temporadas no futebol profissional. O rubro-negro terminou sendo o campeão, mais uma vez nos pênaltis, contra o CRB.

Bahia 3x1 Sport | Final da Copa do Nordeste 2001

Foto: Heitor Cunha/DP/D.A Press

Local: Fonte Nova

Data: 28/04/2001

Diferente do atual formato, a final da Copa do Nordeste de 2001 - naquela época chamada oficialmente de Campeonato do Nordeste - foi disputada em jogo único entre Bahia e Sport. Nas arquibancadas da Fonte Nova, mais de 65 mil torcedores empurraram o tricolor para conquistar seu primeiro título da competição regional.

O Esquadrão era comandado pelo ídolo Evaristo de Macedo e tinha em seu time outros jogadores que marcaram história, como Emerson, Bebeto Campos, Preto Casagrande, Nonato e Robgol.

E foi justamente dos pés de Preto que o placar foi aberto, ainda no primeiro tempo. O meia acertou uma bomba de fora da área, sem deixar cair no chão, e não deu chance para o goleiro Zetti. Antes disso, Nonato tivera duas oportunidades mas não tinha marcado. Só aos 42 minutos o artilheiro encontrou o caminho das redes. Preto cruzou, o camisa 9 acertou de cabeça e fez 2x0.

Do lado do Sport, Leomar diminuiu o placar de cabeça aos 12 do segundo tempo. Mas o gol não mudou o panorama da partida e o Bahia continuou sendo superior. Aos 30 minutos Nonato recebeu um ótimo passe na entrada da área e tocou na saída de Zetti: 3x1 no placar e festa em Salvador.

Sport 3x2 Bahia | Série B 2005

Foto: Reprodução

Local: Ilha do Retiro

Data: 23/08/2005

Dá para dizer que o confronto entre Sport e Bahia na Série B de 2005 foi decisivo para mudar o curso da história do tricolor. Isso porque a derrota fora de casa, que aconteceu durante a primeira fase, impediu que o Bahia saísse da situação desconfortável que vivia no campeonato daquele ano, lutando contra o rebaixamento. As duas equipes entraram em campo separadas por apenas dois pontos: 24 para o Sport e 22 para o Bahia. Em 16º lugar, o tricolor precisava vencer para ultrapassar o rival pernambucano e jogar a pressão da zona contra o adversário.

Mas um nome que saiu do banco de reservas mudou totalmente o panorama do jogo. Jadílson entrou em campo pouco antes da metade do segundo tempo, quando o Bahia vencia por 2x0 e tinha o controle da partida nas mãos. A reação só começou nos 15 minutos finais. Jadílson marcou duas vezes e ajudou o Leão da Ilha a virar o jogo. Éder anotou o outro gol e selou o placar. A derrota manteve o Bahia em 16º e obrigou o time a jogar as duas últimas rodadas brigando por dois triunfos, contra Santo André e Paulista.

Contra o primeiro o resultado até foi positivo. Jogando na Fonte Nova, o tricolor fez 3x0 e deixou a zona de rebaixamento da Série B. Mas no jogo decisivo contra o Paulista, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP), o Bahia foi mais uma vez derrotado com o placar de 3x2. Atual campeão da Copa do Brasil, o Paulista não vivia um grande momento na Série B e precisava dos três pontos. Terminou vencendo e indo a 28, em 14º lugar, enquanto o Bahia amargou a 18ª posição e foi rebaixado.

Bahia 1x0 Sport | Final da Copa do Nordeste 2017

Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Local: Fonte Nova

Data: 24/05/2017

Dezesseis anos separaram Bahia e Sport de protagonizarem mais uma final de Copa do Nordeste. E o palco da partida histórica é o mesmo: Fonte Nova. Bem verdade que a cara do estádio era diferente do que se via em 2001, batizada de arena, com uma capacidade menor, mas sem perder a mística que empurra a equipe tricolor nas partidas decisivas. E o título da Copa do Nordeste 2017, antes da finalização em Salvador, começou a ser construído no Recife.

Na Ilha do Retiro, pernambucanos e baianos se enfrentaram uma semana antes e saíram da partida empatados em 1x1. O volante Juninho abriu o placar para o Bahia no começo do segundo tempo, com um chute forte de dentro da área após a bola ser escorada por Edigar Junio. O empate saiu aos 35 da segunda etapa com o centroavante Juninho, de cabeça, após cobrança de escanteio.

A partida ainda foi marcada por outras grandes chances das duas equipes, como uma bola do Sport na trave no primeiro tempo e uma defesa milagrosa do goleiro rubro-negro Magrão em uma cabeçada de Edigar.

Na partida decisiva, mais uma vez a Fonte Nova estava lotada e a torcida promoveu festa com luzes, fogos e mosaico. Se Edigar parou em Magrão na partida de ida, o gol do título estava guardado para ele no jogo de volta. O Bahia se mostrou superior ao rival nos 90 minutos e sofreu menos do que na Ilha do Retiro. O gol saiu logo aos 12 minutos de jogo após um lançamento do lateral esquerdo colombiano Armero, que levantou a cabeça, passou de três dedos pelo alto e viu Edgar dominar de costas, girar em cima do experiente zagueiro Durval e tocar de cobertura sobre Magrão.

O lindo gol elevou a Fonte Nova a um clima perfeito para os donos da casa e de muita complicação para o Sport, que criou apenas uma chance de perigo com Rogério logo após o gol sofrido. A sequência da partida foi toda tricolor e Magrão precisou fazer, pelo menos, seis defesas difíceis para a final não se transformar em uma goleada. A partida terminou 1x0 e o Bahia conquistou ali seu tricampeonato do Nordeste, o segundo em cima do rubro-negro pernambucano.