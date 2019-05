Renan Calheiros critica cortes na educação e chama ministro de 'exterminador do futuro'

O senador Renan Calheiros (MDB) fez duras críticas aos cortes na área de Educação, feitas pelo governo federal. Ele defende que o Congresso se posicione sobre a situação.

"Estarrece o corte de 30% dos recursos das universidades e institutos federais. No meu estado, os cortes adquirem contornos dramáticos na Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e no Instituto Federal de Alagoas, que ajudei a implementar, com a tesourada de R$36,5 milhoes", disse o senador, sobre a situação das instituições afetadas pelo corte.

Ele também criticou diretamente o ministro da Educaçõ (MEC), Abraham Weintraub. "Esse ministro, com histórico escolar medíocre deveria se chamar Abrham Trauma e não Weintraub. Entra para história como exterminador do futuro, como aniquiliador de gerações e diólatrada ignoranica. Hoje confundiu Franz Kakfa com Kafta, uma iguaria árabe", comentou.

RAPAZ DO CÉU



Renan Calheiros hoje no Senado comparou o corte de verbas para cursos de filosofia e sociologia feito pelo governo com a queima de livros feita pelo nazismo



????????????????????????????????????????pic.twitter.com/yE3AysNQRN — JenioQuadros (@JenioQuadros) 8 de maio de 2019

O senador também criticou a redução de investimentos em cursos de Filosofia e Sociologia. "Quem esquecerá de uma das mais infames da história mundial, no dia 10 de maio de 1933, há 86 anos, aconteceu a barbarie da queima de livros em praça pública, festejava por nazistas e intolerantes, poucos meses depois da chegada de Hitler ao poder. Quanta coincidência. O nazismo depois de perseguir opositores, estimular a perseguição de professores comunistas, banir livros de filosofia, sociologia e história", diz.