Renan Calheiros entra com novo pedido de afastamento de Deltan

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) vai protocolar junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) mais um pedido para que Deltan Dallagnol seja afastado do seu cargo. Dallagnol é coodenador da Operação Lava Jato.

De acordo com a coluna Radar, da Veja, o pedido se trata de um aditivo ao procedimento disciplinar que já foi aberto contra Dallagnol. No despacho que instaurou o procedimento, o relator fala em afastamento por 45 dias. O senador resolveu então fortalecer a reclamação contra o procurador.

O conselho vai julgar o afastamento de Deltan Dallagnol da Lava-Jato na próxima semana.

Renan é um antigo desafeto de Deltan. Ele acusa o procurador de ter feito campanha no Twitter para atacar sua imagem e influenciar na eleição para o Senado e na escolha do presidente da Casa. A defesa do parlamentar já tinha feito uma reclamação contra Deltan afirmando que uma mensagem compartilhada pelo procurador dizia que Calheiros, se eleito, dificultaria o combate à corrupção.

Com os vazamentos do diálogo de Deltan com colegas, surgiram novas acusações contra Deltan. Segundo O Globo, já são oito queixas, a maioria relacionada a ações ilegais do procurador na condução da Lava Jato. Ele afirma que a intenção dessas reclamações é impedir o andamento das investigações.