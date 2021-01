Renata Lo Prete critica Pazuello no Jornal da Globo: 'Tem que entender de vacina'

A apresentadora do Jornal da Globo, Renata Lo Prete, criticou im comentário feito pelo ministro da Saúde do Brasil, Eduardo Pazuello, no Jornal da Globo desta quinta-feira (7). Após o noticiário exibir uma fala do ministro em tom de crítica ao trabalho dos jornalistas sobre a demora no início da vacinação contra o coronavírus, Renata contra-argumentou.

"Não queremos a interpretação do fato dos senhores. Não queremos tendência ideológica ou de bandeira. Eu quero assistir à televisão e ver a notícia do fato que aconteceu", disse o ministro da saúde aos jornalistas na coletiva de imprensa mostrada no Jornal da Globo.

"O ministro Pazuello parece não saber que interpretar significa dar sentido às coisas. Sem interpretar, você não informa corretamente, você é enrolado. Mas não tem importância ele saber disso. O importante, aos 10 meses de pandemia com sete meses no cargo, é ele entender de vacinação, isso sim é importante para o povo brasileiro", devolveu Renata.

Renata Lo Prete jantando passando pela sua timeline. pic.twitter.com/9P7WPr8n1e — Mateus Oliveira (@mateusno) January 8, 2021

Pazuello concedeu a entrevista para dar mais detalhes da medida provisória sobre a compra de vacinas e insumos para a imunização contra a covid-19. Entretanto, deixou de responder algumas perguntas e saiu antes do combinado alegando que tinha outros compromissos e que iria se reunir com o presidente Jair Bolsonaro.