Rend comemora primeiro gol marcado pelo Vitória: 'Muito feliz'

Ele já era considerado um dos destaques do time principal do Vitória neste início de temporada. E neste sábado (1º), marcou o primeiro gol do time principal do Leão em 2020. Foi no empate em 1x1 com o Sport, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste.

O gol saiu aos 10 minutos do segundo tempo, num belo chute de fora da área. "Fico muito feliz pelo gol. Infelizmente não foi o resultado que o time gostaria, mas fico feliz pelo meu primeiro gol no profissional também", disse após a partida em entrevista à TV Aratu.

>>Assista ao gol de Guilherme Rend contra o Sport<<

Guilherme Rend tem 21 anos e é soteropolitano. Começou no Salvador FC, um time de empresários focado no trabalho de base e parceiro do Jacuipense e do Athletico-PR, dois clubes por onde ele passou. Inclusive, ele está emprestado ao Vitória pela equipe do interior desde o ano passado. Destacou-se no Brasileiro de Aspirantes e, no início deste ano, foi promovido ao elenco principal, comandado por Geninho.

Rend já começou a temporada como titular. O duelo com o Sport foi o segundo do time principal rubro-negro em 2020 e o segundo dele entre os 11.

O desafio vai aumentar, já que o garoto ganhou um concorrente pesado pela vaga. O Vitória contratou o volante Jean, que disputou a última Série A pelo Botafogo.

O técnico Geninho comentou como as disputas na equipe seguem em aberto: "Temos um grupo pequeno. Se não joga um, joga outro. Mas é muito cedo para falar que o time está definido. De repente, você vai ter mudanças, precisa ver o que precisa no grupo".