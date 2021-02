Rendimento domiciliar per capita na Bahia foi de R$ 965 em 2020, diz IBGE

O rendimento domiciliar per capita médio da Bahia foi de R$ 965 em 2020, abaixo da média do país, que foi de R$ 1.380. Medido por pesquisa do IBGE, o dado é a soma dos rendimentos de todas as fontes de cada morador de um domicílio divivida pelo total de moradores.

Em relação a 2019, quando essa renda foi de R$ 913, em valores correntes daquele ano, a renda domiciliar teve um crescimento nominal de 5,7%, desconsiderando a inflação do período. No Brasil, houve uma queda nominal de 4,1%, já que em 2019 a renda média foi de R$ 1.439.

A Bahia teve o quarto maior aumento do país - 14 das 27 unidades da Federação tiveram um recuo, aponta o IBGE. Com isso, o estado subiu duas posições no ranking nacional desse indicador, indo de 20º para 18º. Também melhorou o desempenho no Nordeste, subindo de 6º para 4º estado com maior rendimento domiciliar per capita da região.

Maranhão (R$ 676) e Alagoas (R$ 796) se mantiveram com os menores rendimentos domiciliares per capita médios do país em 2020, seguidos pelo Amazonas (R$ 852), que caiu duas posições em relação a 2019.

Apesar do crescimento, o rendimento médio domiciliar na Bahia continua abaixo do salário mínimo - é 7,7% menos.