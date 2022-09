Renovado, Citroën C3 está de volta como um dos carros mais baratos do país

Sob o comando da Stellantis, grupo que surgiu da fusão da PSA com a FCA, a Citroën começou a mudar seu rumo no Brasil. A empresa, que passou mais de um ano com apenas um carro de passeio no showroom - o C4 Cactus -, iniciou uma nova estratégia com o lançamento do C3.

Em gerações anteriores, o hatch tinha a missão de ser um produto diferente dos demais, com destaque para a sofisticação. Agora, seu foco é outro: o custo/benefício, e, consequentemente, ampliar o volume de vendas.

Isso fica claro com o preço inicial: R$ 68.990. Esse valor posiciona o novo Citroën como um dos carros mais baratos do país, atrás de modelos como Fiat Mobi (R$ 64.690) e Renault Kwid (R$ 65.790). No total, esse segmento representa 20% das vendas de automóveis no país.

“Ele é uma parte crucial da estratégia da Citroën de alcançar 4% de participação do mercado brasileiro até 2024 e vai ao encontro dos desejos dos nossos consumidores”, comenta Vanessa Castanho, vice-presidente da Citroën para a América do Sul.

Além do novo direcionamento comercial, a Stellantis abriu para a Citroën a possibilidade de intercâmbio com empresas da extinta FCA, com a Fiat. É da marca italiana um dos motores adotados no C3.

Confira em vídeo a avaliação do novo C3

Essa parceria foi preciosa para o desenvolvimento dessa nova geração do carro. A Fiat tem uma estrutura robusta no país e sua engenharia facilitou muitas coisas para a companhia francesa. Um exemplo disso foram os testes de durabilidade, que foram realizados em Minas Gerais e totalizaram 15 mil horas de ensaios.

De acordo com o fabricante francês, o veículo é fruto de um investimento global superior a R$ 1 bilhão, desenvolvido por um time com mais de 100 engenheiros, tendo rodado mais de 1 milhão de quilômetros para chegar a um produto inovador, acessível, confortável e com a qualidade que o cliente sul-americano exige.

O que tem o C3

A expectativa da companhia francesa é que a maioria das vendas se concentre nas versões com motor 1.0, que é associado apenas à transmissão manual - que tem cinco marchas.

É o mesmo propulsor usado no Fiat Argo e adotado recentemente no Peugeot 208. Aspirado, ele rende até 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque. O ponto forte é a economia de combustível.

A outra opção é o 1.6 litro de origem PSA, que também equipa o C4 Cactus e o Peugeot 208. Ele desenvolve até 120 cv e 15,7 kgfm. Trabalha em conjunto com um câmbio manual de cinco marchas ou automático de seis.

O espaço interno é bom, mas há apenas dois airbags O quadro de instrumentos é digital e monocromático A central multimídia é ampla e tem 10 polegadas O ar-condicionado é de série em todas as versões O painel recebeu um cuidado especial do design

O projeto exigiu algumas reduções de custo, algumas mais duras de serem aceitas, como ter apenas dois airbags. A lista segue com a falta de regulagem de altura para os cintos de segurança dianteiros e a falta de cobertura do espelho do para-sol do motorista - o que incomoda bastante.

Para balancear, o C3 2023 tem boa dirigibilidade, suspensão bem acertada e um dos maiores porta-malas da categoria, com capacidade para 315 litros. O ar-condicionado e a assistência elétrica para a direção são de série.

Imediatamente após à versão mais acessível, a Live (R$ 68.990), vem a Live Pack (R$ 74.990). Logo depois vem a Feel (R$ 78.990), essa é a primeira que oferece sensor de estacionamento e câmera de ré. Opcionais, esses itens custam mais R$ 1.400.

O bagageiro é um dos destaques do carro, leva 315 litros

Há uma opção com motor 1.6 e transmissão manual, a Feel, que custa R$ 86.990. A única configuração automática é a Feel Pack, que custa R$ 93.990 e é equipada com um câmbio de seis velocidades.

Ampliação da rede

Para atender à nova estratégia comercial, a rede de concessionárias da Citroën está em expansão. Além das lojas que já foram implementadas nos últimos meses, serão abertas outras 27 até o final do ano - uma delas está prevista para Paulo Afonso. Assim, a empresa chegará ao final deste ano com 180 revendas.

*O JORNALISTA VIAJOU A CONVITE DA CITROËN