Repórter anuncia gravidez ao vivo na Globo: ‘Tem bebê no forninho’

A repórter Aline Aguiar, que apresenta o “MG1”, na Globo Minas, anunciou que está grávida durante a edição desta sexta-feira (6): “Bebê no forninho”.

A jornalista fez uma entrada ao vivo no "Bom Dia Brasil" (TV Globo) e após ler as notícias da região, contou a novidade.

"Aproveito pra mandar abraço para as mamães, e, como tem um bebê aqui no forninho, esse domingo vai ser muito especial por aqui", disse, rindo. As apresentadoras Ana Luzia Guimarães e Carol Barcellos comemoraram a notícia e deram parabéns para Aline.

Em 2019, em celebração aos 50 anos do "Jornal Nacional", Aline se tornou a segunda mulher negra a apresentar o principal produto de jornalismo do país. Maju Coutinho foi a primeira. Desde então, ela assumiu a bancada em algumas ocasiões, revezando com outros jornalistas para cobrir as folgas de William Bonner e Renata Vasconcelos.