Repórter da Globo exibe cicatrizes das facadas após tentativa de latrocínio

O jornalista Gabriel Luiz, que foi vítima de uma tentativa de latrocínio em abril deste ano, mostrou aos seguidores as cicatrizes que vai levar para o resto da vida após receber alta do hospital. Ao lado do namorado, Lucas Machado, em um dia de folga na praia, o comunicador escreveu um texto para explicar o sentimento.

De acordo com Gabriel, a violência foi um crime de homofobia. "Meu corpo carrega as marcas – visíveis e invisíveis – do que fizeram comigo. Mesmo convivendo em paz com elas, olho pra mim e vejo a violência do que foi e o susto do que poderia ter sido", iniciou o relato.

Ainda nas palavras do jornalista, as cicatrizes estarão te acompanhando constantemente, mostrando que é preciso lutar todos os dias contra o preconceito que ainda existe na sociedade.

"Eu vivo as consequências da inconsequência dos outros. E pode parecer contraditório, mas depois disso eu precisei confiar ainda mais nos outros. Sei da minha força, mas é nos outros que encontrei o abraço pra me proteger, o apoio pra me levantar. Aprendi que não estou sozinho. Nunca foi só eu comigo mesmo", finalizou.

Nos comentários, diversos colegas de trabalho do jornalista deram apoio ao repórter. "Não está sozinho mesmo. Muita gente te ama. Nós inclusive. Conte sempre com a gente. É muito feliz de ter vocês lindos na nossa festa", escreveu Pedro Figueiredo, que casou recentemente com o jornalista Erick Rianelli.