Repórter da Globo passa mal e cai ao vivo durante telejornal

A jornalista Vanessa Medeiros, que faz parte da TV Tribuna, afiliada da Globo no litoral de São Paulo, deixou os colegas de trabalho e telespectadores tensos ao desmaiar ao vivo durante o telejornal.

A repórter estava na frente da delegacia nesta quarta-feira (2), quando se sentiu mal e avisou aos telespectadores que não estava normal. “Desculpa, não estou me sentindo bem”, disse Vanessa que, logo depois, caiu desmaiada no chão.

Segundo apuração do G1, a jornalista teve uma queda de pressão, mas passa bem. O cinegrafista que fazia a transmissão da imagem, Fernando Skillo, conseguiu ajudar Vanessa após o desmaio.

“Ela está bem. Se restabeleceu. Estou levando a Vanessa até a clínica para ver como está a pressão. Ela não chegou a cair no chão. Quando a informação 'fugiu' da cabeça dela, não fiz nada, mas quando ela colocou a mão no rosto, eu 'sai' do lado da câmera e a segurei próxima a parede. Chegou a desmaiar, mas já voltou”, explicou.

Alguns internautas comentaram que a cidade estava com um calor excessivo e diversos moradores tinham passado pela mesma situação, de desmaios devido à pressão baixa.