Repórter substitui Ana Maria Braga às pressas na apresentação do Mais Você

A ausência de Ana Maria Braga no Mais Você desta sexta-feira (31) deixou os telespectadores preocupados. Louro José afirmou que a apresentadora passa bem e tirou uma folga para descansar, mas por conta do anúncio dela nesta semana de que enfrenta um novo câncer houve temor que o afastamento estivesse ligado à doença. O programa hoje foi apresentado por Talitha Morete, em decisão às pressas, segundo Uol.

A assessoria de Ana Maria disse que a apresentadora começou hoje as férias que tinha agendado, mas garantiu que ela passa bem. Na terça, Ana havia falado sobre essas férias, mas no dia afirmou que ainda tentaria trabalhar até o dia 7.

De acordo com o Uol, o esquema da Globo era para que Fabrício Battaglini assumisse o comando do programa, porque já fez cobertura de férias da titular, ao lado de Patrícia Poeta. Mas o repórter está de folga em Fernando de Noronha, como mostram suas redes sociais.

"Hoje eu vou ter uma companhia especial aqui. Bem-vinda, Talitha, então tamo junto", disse Louro antes de apresentar a repórter. "Bom dia, Louro, bom dia a todos. Um beijo enorme para a Ana. É uma honra estar aqui e uma responsabilidade também!", afirmou a substituta, que aparentava certo nervosismo.

Apesar disso, o público aprovou Talitha, demonstrando também preocupação por Ana Maria. "É a primeira vez da @talithamorete no #MaisVoce , claro que está um pouco nervosa, mas tá melhor que todos os outros que substituem a icônica @ANAMARIABRAGA, é assim que se faz", elogiou um internauta. "Vendo o Mais Você sem a ana maria braga estou muito triste", comentou outro.

Hoje o #MaisVocê é com a nossa querida Talitha Morete! Chega mais ???? pic.twitter.com/W899WsI0ub — Globo (@RedeGlobo) January 31, 2020

Novo câncer

Ana Maria fez o anúncio de que está novamente com câncer de pulmão na segunda (27). Ela contou que desde o último dia 24 começou um tratamento de quimioterapia e imunoterapia no Hospital BP Mirante, em São Paulo. Ela já enfrentou a doença outras vezes, mas conseguiu tratar com cirurgia e radiocirurgia, o que não foi compatível dessa vez. Agora, o tratamento será mais agressivo e por vezes a apresentadora vai se ausentar do Mais Você.

"A vida continua normal. Tenho muita fé, uma força que vem de Deus, e vou estar dividindo estes momentos com vocês. É claro que se eu estiver estraçalhada não virei aqui (risos), mas você vai ficar sabendo. Obrigada pelo carinho e pelo respeito que vocês sempre tiveram comigo", disse na ocasião.