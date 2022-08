Representante do Grupo City no Brasil assiste Bahia x Vasco na Fonte Nova

Entre os 48 mil torcedores que estiveram na Fonte Nova para acompanhar Bahia x Vasco neste domingo (28) estava o executivo Cadu Santoro, que representa o Grupo City no Brasil, conglomerado que negocia a compra de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Esquadrão. O representante assistiu o triunfo tricolor por 2x1 ao lado do presidente do clube, Guilherme Bellintani. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

A dupla assistiu os 90 minutos e foi vista comemorando os três pontos nas arquibancadas. Ao GE, Bellintani afirmou que ainda é necessário ter cautela quando se fala da negociação com o Grupo City, apesar do negócio estar em estágio avançado.

A negociação entre Bahia e Grupo City vem acontecendo desde agosto de 2021 e avançou ainda mais no último mês. Isso por conta do acordo do Bahia com o Banco Opportunity, antigo investidor do tricolor.

O processo entre o clube e o Banco Opportunity era considerado pela diretoria o último entrave para a oficialização da proposta de SAF do clube. O acordo pode ser anunciado nos próximos dias.