Representantes do Grupo City assistiram jogo do sub-17 do Bahia

Em tratativas para a compra de ações de uma possível SAF do Bahia, representantes do Grupo City acompanharam a partida entre o time sub-17 do Esquadrão e o Fluminense, na tarde desta terça-feira (20), pelo Brasileirão da categoria.

A partida foi disputada no CT Evaristo de Macedo e terminou empatada em 2x2. Jacó e Kauan marcaram os gols do tricolor. Os tentos foram observados por Cadu Santoro e outros representantes do Grupo City que estavam nas arquibancadas. Eles estavam acompanhados do presidente Guilherme Bellintani e do vice Vitor Ferraz.

Os representantes do Grupo City estão em Salvador desde segunda-feira. Eles conheceram as instalações do clube e se reuniram com os dirigentes para definir os últimos detalhes da proposta de compra do futebol tricolor.

Com o acordo selado, o Bahia convocou os conselheiros para uma cerimônia de apresentação da proposta. A reunião acontecerá na sexta-feira (23), às 19h, no museu do clube, na Fonte Nova.