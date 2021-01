'Representatividade': Doutora baiana é destaque em quadro no Fantástico

Já pensou participar de uma seleção de emprego em que quem decide o contratado não são os chefes e sim os colegas de trabalho, em votação? E viver toda a seleção sendo filmada por diversas câmeras num programa da Rede Globo? Foi a essa aventura que a engenheira química doutora Fabiana Andrade, 38 anos, se submeteu. Baiana de nascença, corpo e alma, ela foi a única mulher e negra que chegou na final do Todo Mundo Manda, novo quadro do semanário global.

“Representatividade importa, com certeza“, diz a profissional em entrevista ao CORREIO. “Quando as pessoas veem o quadro e enxergam uma mulher, negra, do Nordeste, tem um impacto positivo, apesar de que a escolha do vencedor não foi visualizada em cima disso”, diz. Fabiana concorreu a vaga de coordenador de processo na Aqia, uma Industria química paulista que desenvolve ingredientes para o mercado de cosméticos e higiene pessoal.

Foram 80 candidatos inscritos para a vaga, mas apenas três selecionados para a fase final, que durou uma semana e foi gravada pelo Fantástico. “Em 2019 eu estava grávida e fiquei um pouco fora do mercado de trabalho. Quando minha filha nasceu e completou quatro meses, comecei a mandar o currículo. A Aqia foi a segunda oportunidade que apareceu. Desde o primeiro contato eles falaram que a seleção ia participar de um programa de televisão, mas eu não imaginava que ia ser tudo isso”, recorda.

O programa foi gravado na primeira semana de março de 2020, quando ainda não havia pandemia, e estava previsto para ir ao ar no ano passado, mas só em 2021 pôde ser exibido. “Na hora eu fiquei com vontade de desistir da seleção, pois não entendia o que estava acontecendo. Tinha muito movimento de TV e isso prejudicou o meu desempenho, principalmente no primeiro dia. Também não conhecíamos as regras da seleção, foi tudo na cara e na coragem”, aponta.

Fabiana disputou a final com o carioca Diego, 44 anos e o curitibano Vinicius, 42 anos, que foi o vencedor. Os dois episódios dessa seleção foram exibidos nos dias 3 e 10 de janeiro, mas o quadro continua nas próximas quatro semanas, segundo Fabiana, com outros concorrentes. A engenheira não conseguiu ser aprovada na empresa paulista, mas depois conquistou uma vaga numa multinacional baiana, a segunda maior petroquímica do Brasil, a Unigel.

“Valeu a pena, pois agora estou trabalhando em Salvador e na minha área, que é a petroquímica. Na área de cosmético eu não tinha tanta experiência, embora estivesse disposta a mergulhar nesse desafio. Mas agora estou em casa, até tinha recebido uma proposta de outra empresa paulista, mas preferir ficar na Bahia”, explica Fabiana, que hoje é engenheira de processos no Centro de Inovação e Tecnologia da Unigel (Citu), localizado no polo petroquímico de Camaçari.

O próprio engenheiro químico Vinicius, vencedor do quadro, recebeu uma proposta na sua área em Curitiba e decidiu trocar de emprego. A vaga da Aqia acabou ficando com o carioca Diego.

Fabiana nasceu em Lauro de Freitas, sempre estudou em escola pública e tinha vontade de cursar medicina quando criança. “Mas eu não consegui passar e optei pela engenharia na Unifacs. Na faculdade eu me encontrei. Participei de iniciação científica, trabalhei em indústrias do país até que surgiu a oportunidade de fazer o doutorado na França. Fui em 2015, através do penúltimo edital lançado pelo programa Ciências sem Fronteiras, que não existe mais”, recorda.

No doutorado, Fabiana estudou os compostos químicos chamados de polímeros (Foto: Arquivo pessoal)

No Fantástico, ela não teve vergonha de esconder seu nervosismo e timidez, que lhe rendeu até alguns fãs no LinkedIn, uma rede social do mundo de empregos. “Eu não sou muito de redes sociais. Não alimento meu Facebook e Instagram, mas sim o LinkedIn, que foi onde recebi várias mensagens de pessoas que ficaram feliz com a minha participação. Isso foi muito interessante”, diz. Muito dessa fama está relacionada com a representatividade que Fabiana transmitiu no quadro.

“Eu nunca fui muito focada nessas questões raciais, talvez por ser de uma geração diferente, que tolerava mais algumas coisas. Mas tem uma coisa que meu pai me ensinou e eu levo isso sempre: independente de quem você é e do que você tem, você deve acreditar em si mesma. Eu nunca duvidei de que, por ser negra, mulher e nordestina, eu não poderia chegar e conseguir estar no lugar que eu quisesse. Eu que decido o que eu posso, não o outro. O querer é poder”, conclui.

