Reprovação a Bolsonaro chega a 51% e bate novo recorde, diz Datafolha

A reprovação a Jair Bolsonaro (sem partido) subiu e chegou a 51%, segundo o Datafolha, divulgado nesta quinta-feira (8). É o maior índice nos 13 levantamentos que o instituto fez desde que o presidente assumiu, em 2019.

A pesquisa foi feita de maneira presencial em 7 e 8 de julho, ouvindo 2.074 pessoas acima de 16 anos, em 146 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

No último Datafolha, feito em 11 e 12 de maio, o governo era considerado como ruim ou péssimo por 45% dos entrevistados.

A avaliação positiva de Bolsonaro continua estável, com 24% considerando ótimo ou bom. Mesmo percentual considera Bolsonaro "regular". Por fim, 1% não sabe ou prefere não opinar.

Com isso, Bolsonaro segue como o presidente com a segunda pior avaliação neste momento do primeiro mandato desde 1989. Ele perde para Fernando Collor, que em 1992 já estava sob forte pressão antes do processo de impeachment - 68% consideravam o presidente na época como ruim ou péssimo e só 9% o viam como bom. Collor acabou renunciando.

Características

O levantamento perguntou a percepção das pessoas sobre características do presidente. A maioria o considerou desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário, que ele favorece os ricos e mostra pouca inteligência.

A percepção de honestidade do presidente caiu, em meio a denúncias de superfaturamento na compra de vacina e pedidos de propina nas negociações. Em junho de 2020, 48% achavam que Bolsonaro era honesto e 38% o viam como desonesto. Agora, 52% consideram que o presidente é desonesto e 40% o acham honesto.