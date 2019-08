República do Reggae já tem atrações confirmadas

A 16ª edição da República do Reggae, vai acontecer no dia 30 de novembro e já tem suas atrações confirmadas para essa grande festa.

Atrações nacionais e internacionais estão na lista e diretamente da Jamaica, berço do reggae, as bandas The Congos, The Gladiators, Isreal Vibration e os cantores Max Romeo e Clinton Fearon, compõem a grade do time internacional do festival.

O time nacional fica por conta da banda baiana Adão Negro e dos cantores baianos Edson Gomes e Sine Calmon. A banda Ponto de Equilíbrio que está divulgando sua turnê Mais Amor, finaliza o time de atrações e promete que os grandes sucessos da banda carioca estarão no repertório.

Os ingressos já estão à venda no Pida! do Salvador Shopping e Piedade, na Salvador Tickets do Shopping da Bahia, e nos balcões de ingressos dos principais shoppings de Salvador.