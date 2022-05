Rescisões de Urrego e Salomão com o Vitória são publicadas no BID

O lateral-esquerdo Salomão e o zagueiro Héctor Urrego não fazem mais parte do elenco do Vitória. As respectivas rescisões de contrato dos dois jogadores foram publicadas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (13).

As saídas já haviam sido adiantadas pela diretoria rubro-negra, mas tiveram motivações diferentes. O fim da passagem de Salomão estava nos planos do Leão, que passa por processo de reformulação de elenco. Já Urrego alegou problemas familiares na Colômbia, e pediu para retornar ao país natal.

O zagueiro deixou o clube sem fazer qualquer partida. Aos 29 anos, Urrego foi contratado pelo Vitória em abril, como reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas demorou para ser regularizado, o que só aconteceu há 10 dias. Ao longo deste tempo, ele vinha treinando na Toca do Leão com os companheiros.

Já Salomão, de 24 anos, chegou ao time no início da temporada. Esteve em campo seis oportunidades, sendo cinco como titular, mas não agradou.

Em meio às saídas, o Vitória também acerta algumas chegadas. Entre elas, do atacante Rafinha, que já treinou com os companheiros nesta sexta-feira (13) e deve ser regularizado em breve. Recentemente, o clube também contratou o goleiro Dalton e o zagueiro Danilo Cardoso.