Reserva do Bahia, Denis Júnior sofre crise convulsiva

Reserva do Bahia no jogo contra o Sport, na última rodada da Copa do Nordeste, o goleiro Denis Júnior sofreu uma crise convulsiva neste domingo (6). O episódio aconteceu enquanto o jogador caminhava com a namorada na orla.

De acordo com nota divulgada pelo Bahia, o atleta foi levado para um hospital, onde foi submetido a avaliação médica e exames complementares. Inicialmente, nenhuma alteração foi identificada. O jogador já teve alta e será acompanhado por um neurologista a partir de segunda-feira (7).

Nesta temporada, Denis Junior foi titular em dois jogos disputados pelo Bahia, os empates com Bahia de Feira e Unirb, ambos pelo Campeonato Baiano. No último sábado (5), ele ficou no banco de reservas na derrota para o Sport, na Fonte Nova, pelo Nordestão.

Confira na íntegra o comunicado do Bahia:

"Neste domingo (6) o goleiro Denis Júnior sofreu uma crise convulsiva enquanto caminhava com a namorada na orla.

O atleta foi encaminhado para um hospital, onde passou por avaliação médica e exames complementares, que inicialmente não indicaram nenhuma alteração.

Ele está bem, recebeu apoio do clube, já teve alta e será acompanhado por um neurologista a partir de amanhã".