Reservas do Bahia vencem time de transição por 2x0 em coletivo

De volta aos trabalhos na Cidade Tricolor, o elenco do Bahia iniciou a preparação para o confronto com o Fortaleza, no próximo sábado (3), às 16h, no estádio Castelão, pela Copa do Nordeste.

Nesta terça-feira (30), os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na goleada sobre o Altos-PI fizeram um treino físico na academia e um trabalho técnico de posse de bola. A exceção foi o goleiro Douglas, que se juntou aos reservas e participou de um coletivo contra a equipe de transição, treinada pelo técnico Cláudio Prates e que se prepara para a duelo contra o Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano.

Os reservas venceram a atividade por 2x0. Os gols foram marcados pelo volante Jonas e o atacante Alesson. A equipe foi formada por: Douglas, João Pedro, Luiz Otávio, Anderson Martins (Juninho) e Juninho Capixaba; Jonas, Matheus Galdezani e Ramon; Alesson, Gabriel Novaes e Chrystian.

Em recuperação de uma lesão na coxa, o goleiro Mateus Claus fez um trabalho de transição com a preparação física.



Nesta quarta-feira (31), os jogadores voltam aos treinos de olho na partida pela Copa do Nordeste.